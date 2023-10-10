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Байден хочет объединить в один пакет помощь Украине и Израилю: почему это важно для Киева

В СМИ появилась информация о том, что Белый дом хочет объединить в один пакет помощь Украине и Израилю

сегодня, 13:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля, надеясь, что это увеличит шансы на одобрение поддержки Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post", со ссылкой на источники.

Байден хочет объединить в один пакет помощь Украине и Израилю: почему это важно для Киева

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Как отметили, два высокопоставленные чиновники администрации президента США, которые говорили на условиях анонимности, окончательное решение по объединению запросов еще не приняли. 


Один из чиновников сказал, что такой шаг может иметь смысл, поскольку он "заблокирует" ультраправых, которые решительно выступают против увеличения помощи Украине, но поддерживают помощь Израилю.

Высшие должностные лица администрации Джо Байдена сообщили лидерам Палаты представителей и Сената, а также членам ключевых комитетов, что Белый дом вскоре обратится к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительную военную помощь Израилю после того, как палестинские боевики из ХАМАС проникли в страну 7 октября.

По словам источников, этот запрос от Белого дома может поступить уже на следующей неделе. 

Демократы и республиканцы в Конгрессе выразили полную поддержку Израилю и пообещали, что Соединенные Штаты будут поддерживать одного из своих ближайших союзников. С такой позицией выступили, в частности, крайне правые члены Конгресса, которые против дальнейшей помощи Украине.

Представители Белого дома и некоторые проукраинские конгрессмены считают, что связывание двух запросов о помощи может побудить некоторых республиканцев проголосовать за объединенный пакет, поскольку они не захотят блокировать военную помощь Израилю.

В понедельник потенциальный план Белого дома уже столкнулся с препятствиями. Отвечая на вопрос о перспективе совместного пакета финансирования, представитель республиканцев Элис Стефаник не поддержала идею.

По ее словам, республиканцы в Палате представителей имеют достаточно голосов для принятия отдельного пакета помощи Израилю, что может оказать давление на демократов в Сенате, чтобы они одобрили его без всяких условий.

В то же время, способность Палаты представителей утвердить какой-либо пакет иностранной помощи остается под сомнением, пока не будет избран спикер законодательного органа.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2023/10/09/biden-israel-ukraine-aid/
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