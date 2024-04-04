Байден хоть уже может оказать помощь. Почему играет истекающей кровью Украиной

Американский президент Джо Байден на словах уже три года декларирует поддержку Украины, однако он фактически "перекрыл нам кислород" и мы медленно и тяжело теряем боеспособность, отметил Сергей Гайдай.

Джо Байден

Более того, эксперт считает Байдена виновным в блокировании пакета помощи Украине. По его словам, пакет помощи Украине в 61 млрд долларов, который сегодня заблокирован в Конгрессе, на самом деле в лучшем случае – это 5-6 млрд долларов военной помощи, которые мы можем получить в случае его разблокирования.

Однако, отмечает эксперт, вне зависимости от событий в Конгрессе, сегодня у администрации Байдена есть 10,3 млрд долларов остатков военной помощи, согласованных в Конгрессе ранее, еще в 2022 году. Это, по каналу PDA – 4,2 млд долларов и по каналу USAI –6,1 млд долларов.

"Ничто не мешает Байдену уже сейчас передать эту помощь Украине, истекающей кровью своих бойцов на фронте, кроме его циничного нежелания. Очевидно все, что нужно Байдену — это ценой наших поражений на фронте обвинить в этом республиканцев, ради своего выигрыша в президентской гонке"

, — написал в Facebook Гайдай.

При этом эксперт напомнил, что именно по инициативе конгрессменов республиканцев Джона Корнина и Виктории Спартц был принят закон о ленд-лизе для неограниченного снабжения оснащения и вооружения ВСУ со сроком действия до полного освобождения наших территорий. Условия ленд-лиза – это почти бесплатная помощь воюющей стране. Вернуть нужно будет только то, что останется после войны неиспользованным и уцелевшим, или заплатить за это по остаточной стоимости через 50 лет.

Гайдай напоминает, что срок действия ленд-лиза сменили конгрессмены демократы, ограничив его сроком до октября 2023 года. Срок уже истек, а Байден законом о ленд-лизе так и не воспользовался.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, вероятно, между Западом и Путиным существуют тайные договоренности относительно Украины.