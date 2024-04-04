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Байден хоть уже может оказать помощь. Почему играет истекающей кровью Украиной

Президент США уже третий год проводит политику, которая вредит Украине, считает политтехнолог Сергей Гайдай. Он отмечает, что на словах Джо Байден помогает стране, но на самом деле перекрывает ей кислород

сегодня, 14:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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Американский президент Джо Байден на словах уже три года декларирует поддержку Украины, однако он фактически "перекрыл нам кислород" и мы медленно и тяжело теряем боеспособность, отметил Сергей Гайдай.

Байден хоть уже может оказать помощь. Почему играет истекающей кровью Украиной

Джо Байден

Более того, эксперт считает Байдена виновным в блокировании пакета помощи Украине. По его словам, пакет помощи Украине в 61 млрд долларов, который сегодня заблокирован в Конгрессе, на самом деле в лучшем случае – это 5-6 млрд долларов военной помощи, которые мы можем получить в случае его разблокирования.

Однако, отмечает эксперт, вне зависимости от событий в Конгрессе, сегодня у администрации Байдена есть 10,3 млрд долларов остатков военной помощи, согласованных в Конгрессе ранее, еще в 2022 году. Это, по каналу PDA – 4,2 млд долларов и по каналу USAI –6,1 млд долларов.

"Ничто не мешает Байдену уже сейчас передать эту помощь Украине, истекающей кровью своих бойцов на фронте, кроме его циничного нежелания. Очевидно все, что нужно Байдену — это ценой наших поражений на фронте обвинить в этом республиканцев, ради своего выигрыша в президентской гонке"
, — написал в Facebook Гайдай.

При этом эксперт напомнил, что именно по инициативе конгрессменов республиканцев Джона Корнина и Виктории Спартц был принят закон о ленд-лизе для неограниченного снабжения оснащения и вооружения ВСУ со сроком действия до полного освобождения наших территорий. Условия ленд-лиза – это почти бесплатная помощь воюющей стране. Вернуть нужно будет только то, что останется после войны неиспользованным и уцелевшим, или заплатить за это по остаточной стоимости через 50 лет.

Гайдай напоминает, что срок действия ленд-лиза сменили конгрессмены демократы, ограничив его сроком до октября 2023 года. Срок уже истек, а Байден законом о ленд-лизе так и не воспользовался.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, вероятно, между Западом и Путиным существуют тайные договоренности относительно Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/gaidaisergii/posts/pfbid02gbFscJ4Uzot3ibG11mLb3kQ6DooX3ZALUn569XSN7PZbVyj7VTnmaWFSUT4mBGr1l
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