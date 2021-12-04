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Байден и Путин на переговорах в первую очередь обсудят Украину

Соединенные Штаты и Россия обсуждают возможность проведения переговоров между президентами

сегодня, 00:28
Автор:

Ольга Чародий
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Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки рассказала о потенциальных переговорах Джо Байдена и Владимира Путина.

Байден и Путин на переговорах в первую очередь обсудят Украину

Байден (фото из открытых источников)

Об этом она сообщила на брифинге. Соединенные Штаты и Россия обсуждают возможность проведения переговоров между президентами. По словам Псаки, они в первую очередь будут касаться обсуждения ситуации по Украине. 

"Мы обсуждаем такую ​​возможность и объявим о ней, когда все будет решено окончательно. Это будет возможность для того, чтобы обсудить нашу серьезную обеспокоенность по поводу воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной”, – заявила она.

При этом пресс-секретарь добавила, что Белый дом консультируется по введению санкций против России за агрессию против Украины с Конгрессом США и европейскими союзниками.

“Конечно, введение экономических санкций – это один из вариантов. Но мы собираемся делать это путем консультаций с Конгрессом и европейскими партнерами", – сказала она.

Напомним, продолжается работа по организации видеозвонка между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Джо Байденом. Это объявили в Кремле в пятницу, 3 декабря, день спустя после встречи их высокопоставленных дипломатов для обсуждения кризиса в Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиции России и Соединенных Штатов разошлись во многих вопросах после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились на переговорах в Стокгольме. Блинкен предупредил Москву о "серьезных расходах", которые Россия заплатит, если вторгнется в Украину, призывая Лаврова искать дипломатический выход из кризиса.

Украина и ее союзники по НАТО забили тревогу по поводу перемещения российских войск у границ Украины в этом году, что вызвало беспокойство относительно того, что тлеющий конфликт на востоке Украины может перерасти в открытую войну. Россия говорит, что реагирует на угрожающее поведение со стороны НАТО и Украины.



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Источник: https://twitter.com/WhiteHouse/status/1466843009056755718
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