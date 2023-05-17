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Байден или Трамп: опрос показал, кого больше поддерживают американцы

Байден сохраняет преимущество над Трампом с приближением президентских выборов в США

сегодня, 13:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Действующий глава Белого дома Джо Байден продолжает сохранять преимущество над потенциальными соперниками-республиканцами Дональдом Трампом и Роном ДеСантисом с приближением выборов 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters/Ipsos, сообщает портал "Комментарии".

Байден или Трамп: опрос показал, кого больше поддерживают американцы

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Среди зарегистрированных избирателей Байден опережает своего предшественника на посту президента, на шесть процентных пунктов в гипотетическом втором туре выборов – 44% против 38%, сохраняя преимущество, которое появилось за последние несколько месяцев.


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В то же время опрос показывает, что Байден может столкнуться с определенными вызовами, если ситуация на южной границе США ухудшится.

На прошлой неделе его администрация отменила "Раздел 42" – политику времен пандемии, которая не позволяла многим мигрантам просить убежища, что вызвало опасения всплеска попыток пересечения границы. Американские чиновники говорят, что ужесточение наказания за нелегальное пересечение границы и новые процедуры предоставления убежища должны сдержать определенную часть миграции.

Ранее сообщалось, что согласно данным опроса Morning Consult, 61% потенциальных избирателей на праймериз Республиканской партии поддерживают бывшего президента США Дональда Трампа.                                                        

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Также издание "Комментарии" сообщало – мир находится в переломном моменте: Байден сделал заявление о войне в Украине.




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Источник: https://www.reuters.com/
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