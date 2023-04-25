Байден официально идет на второй срок: на что будет делать ставку нынешний президент США

80-летний глава Белого дома Джо Байден, о намерении которого участвовать в следующих президентских выборах в США американская пресса писала в середине апреля, официально подтвердил это решение. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означает этот шаг 46-го руководителя США, а также – кто станет его наиболее вероятным соперником, и что следует понимать в этой ситуации Украине.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Ставки в этой президентской предвыборной кампании у Байдена на Украину, по поводу Украины, ситуации на наших фронтах – достаточно высокие

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что пока мы видим ремейк 2020 года. Главные конкуренты те же – Байден и Трамп. И битва, уверен эксперт, будет эпической.

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"Причем это будет битва за окончательного победителя. Не только в плане избрания президента и его Администрации от Демократической или Республиканской партии, а за модель Америки 21 столетия. За ее адекватную для этого века модель внутренней и внешней политики", – поясняет Вадим Карасев.

Он предполагает, что украинская тема может стать ключевой. И предвыборная кампания того же Байдена, вероятность его повторного срока, во многом будет зависеть от ситуации на фронтах Украины.

"Не случайно в последнее время истеблишмент Демпартии, а также близкие к ней медиа вопрос ставят следующим образом: в идеальном случае должно быть успешное наступление ВСУ, с освобождением территорий. И тогда Байден участвует в избирательной кампании, идет на переизбрание как победитель Путина. Как президент США, сделавший верную ставку на военную помощь Украине. Обеспечив ей во многом военную победу. А стало быть, победу над агрессором-автократом", – отмечает эксперт.

В случае же не совсем успешного или просто не успешного наступления ВСУ, Байден и его команда будут делать всё, чтобы войны была заморожена, потушена, подморожена, прогнозирует Вадим Карасев. По крайней мере, в режиме прекращения огня без пока полноценных дипломатических урегулирований и переговоров.

"И тогда Байден будет выступать в качестве одного из миротворцев, позиция которого обеспечила Украине защиту суверенитета, сохранения государственности. А также деэскалацию военных действий. В таком случае тема Украины может отойти на второй план, – предполагает эксперт. – Однако Байден остается при своих картах, в том числе предвыборных – как президент, который не позволил РФ победить Украину, добился относительно перемирия. Так что ставки в этой президентской предвыборной кампании у Байдена на Украину, по поводу Украины, ситуации на наших фронтах – достаточно высокие. Он не может допустить увязания США в Украине, продолжения военных действий. Это приведет к опасным для Байдена сравнениям с Афганистаном, в который Штатами были вложены огромные средства, но который американские военные вынуждены были бесславно покинуть с печальными последствиями в виде быстрого захвата власти талибами. Поэтому Белый дом будет делать всё, чтобы таких сравнений не было – ни в медиа, ни тем более в реальности".

Победить Байдену Трампа будет гораздо сложнее, чем в предыдущей схватке

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

"Несмотря на то, что сегодня все ведущие телеканалы большинства государств мира представляют информацию о решении Джо Байдена снова баллотироваться на пост президента США чуть ли не сенсацией, на самом деле, это абсолютно рутинная вещь. В течение всех более двух лет в Овальном кабинете его хозяин давал понять, что намерен провести там, не четыре, а восемь лет. Оправдано ли это решение? Покажут результаты выборов. Однако сейчас есть два аргумента в пользу позиции Байдена".

Во-первых, поясняет эксперт, у нынешнего хозяина Белого дома уже есть опыт победы над Дональдом Трампом, который имеет достаточно высокие шансы на выигрыш праймериз в Республиканской партии.

Хотя, по моему мнению, сделать это действующему президенту США будет гораздо сложнее, чем в предыдущей схватке", – отмечает Вадим Трюхан. "Следовательно, демократы рассчитывают на то, что старина Джо сможет победить любителя порнозвезд и во второй раз

Во-вторых, продолжает он, на данный момент в Демократической партии не просматривается сильного лидера новой формации, способного обеспечить нужный результат в противостоянии с Трампом.

"Ситуация еще не может измениться, – предупреждает эксперт. – Однако сейчас всё выглядит так, что демократы готовы объединиться именно вокруг фигуры нынешнего главы Белого дома, чтобы не допустить возвращения абсолютно непрогнозируемого трабл-мейкера Трампа на высшую должность в государстве. Особенно это нежелательно в условиях войны в Европе и высоких рисков начала войны в Тихоокеанском регионе".

По словам экс-дипломата, возникает сакраментальный вопрос, как реагировать Украине на происходящее в США? Ответ, уверяет он, – на поверхности. Никак.

"Причем, и официально, на уровне государства, и на уровне отдельных политиков, любящих неуместный пиар на таких событиях, – акцентирует Вадим Трюхан. – Выборы президента США – это дело американцев. И кто бы ни стал будущим главой Белого дома, нам с ним работать".

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