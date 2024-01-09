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Байден или Трамп: первые результаты опросов 2024 года по выборам президента США

Новые результаты опроса по президентским выборам США в которых принимают участие Дональд Трамп и Джо Байден.

сегодня, 11:27
Автор:
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Slava Kot
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Согласно последним опросам YouGov для издания The Economist, действующий президент США Джо Байден и лидер республиканцев Дональд Трамп имеют одинаковое количество голосов – 44%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на FiveThirtyEight.

Байден или Трамп: первые результаты опросов 2024 года по выборам президента США

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото из открытых источников

В опросе, который проводился в последний день 2023 и в первые два дня 2024, выяснилось, что Джо Байден и Дональд Трамп имеют по 44% голосов. Однако на выборах в президенты США имеет значение победа в спорных штатах. Например, в голосовании на выборах президента США в 2016 году Хиллари Клинтон получила 48,1% голосов, тогда как Трамп – 46%. Однако Дональд Трамп победил в 30 из 50 штатов и стал президентом США. Как показывает опрос в ноябре 2023 года, в спорных штатах Трамп побеждает Джо Байдена.

Если Верховный суд США запретит Трампу участвовать на выборах, вероятными конкурентами Джо Байдена станут республиканцы Никки Хейли и Рон Десантис. В этом случае нынешний президент США побеждает обоих. В противостоянии с Никки Хейли результат Байдена был бы 41%, тогда как у бывшей губернаторки Северной Каролины 36%. В голосовании между Роном Десантисом и Джо Байденом результат таков: 41% против 44% в пользу президента США.

Байден или Трамп: первые результаты опросов 2024 года по выборам президента США - фото 2

Результаты опроса 2024 года по выборам президента США. YouGov для The Economist

Ранее портал "Комментарии" сообщал, запретит ли Верховный суд США участвовать Дональду Трампу в президентских выборах. Объяснение американского профессора.

Также "Комментарии" писали о Джо Байдене, который рассказал, что у него просят мировые лидеры в личных разговорах.



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Источник: https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/
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