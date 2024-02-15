Байден имеет полномочия хоть завтра прислать Украине миллионы снарядов: СМИ раскрыли детали

Несмотря на то, что законопроект с помощью проблематично продвигается в Конгрессе США, президент США Джо Байден имеет возможность помочь Украине. Один из законов дает президенту США право продавать со скидкой или даже раздавать любое доступное оружие, которое военные США считают излишним. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Украина испытывает снарядный голод и неравенство в огневой мощи. Так украинские войска выпускают лишь 2000 снарядов по сравнению с 10 000 россиян.

"Байден очень редко использовал свои полномочия в отношении Украины. А там, где он его использовал, в последнее время это было частью сложной "кольцевой торговли", когда правительство США отдает избыточное оружие третьим странам – Эквадору и Греции – а затем поощряет эти же страны прямо или косвенно отдать Украине часть своих избыточных вооружений", – говорится в статье.

Журналисты объясняют, что нет никаких юридических преград, почему Байден не мог бы устранить посредника и использовать свои полномочия непосредственно для поддержки Украины. И нет никаких практических причин, по которым эта помощь не может включать артиллерийские боеприпасы.

Отмечается, что большинство артиллерийских боеприпасов на складах армии и морской пехоты США явно не являются избыточными. Но есть важное исключение. На хранении в США потенциально имеется четыре миллиона 155-миллиметровых кассетных боеприпасов двойного назначения – M483A1 и M864 DPICM.

Авторы материала добавляют, что все эти снаряды являются очевидными кандидатами на маркировку как "избыточные". Армия США много лет назад определила, что они ненадежны и опасны, поскольку имеют 14-процентную вероятность не сработать. Согласно отчету 2004 года, в результате 402 миллиона боеприпасов DPICM остались ненужными, в том числе 4,6 миллиона 155-миллиметровых снарядов.

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