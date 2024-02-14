Без чего Украина не получит помощь от США: что может спровоцировать раскол среди республиканцев

Спустя месяцы дебатов, Сенат США сумел, наконец, принять законопроект об иностранном финансировании, где для Украины предусмотрено 60 млрд долларов. Теперь ход за Палатой представителей, где спикером является трампист Майк Джонсон, давно ставящий (под разными предлогами) палки в колеса любым попыткам принять так важный для нас законопроект. О чем говорит сложившаяся на данный момент ситуация? Может ли она спровоцировать раскол среди республиканцев, часть которых выступает за поддержку Украины, а часть – против? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Джонсон вряд ли рискнет пойти на компромисс с демократами

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак считает, что фол, случившийся с американской военной помощью Украине, стал фактом именно из-за сознательного использования этой темы в качестве предвыборной Байденом и демократами.

"Ставка на политизацию этой темы и ее поднятие на собственный предвыборный флаг демократами, сочетание с миграционной реформой, превратили украинский пакет помощи в удобный объект для политической и медийной атаки со стороны республиканцев, сделали их более неуступчивыми", – поясняет эксперт.

Он обращает внимание, что по мере триумфального успеха Трампа на праймерисе и кокусах количество сторонников украинской помощи даже среди умеренных республиканцев постепенно уменьшается.

Именно этим объясняется тот факт, что из 70 сенаторов, поддержавших украинскую помощь в Сенате, только 22 были республиканцами. Раньше количество среди благосклонных Украине сенаторов-республиканцев было значительно больше", – отмечает Олег Постернак. "Многие сенаторы-республиканцы и члены Палаты представителей, понимая растущую популярность Трампа и существенное укрепление его электоральных позиций, начинают подыгрывать ему. Или, по крайней мере, не идти на конфликт с его риторикой, в которой сделан акцент на необходимости остановки помощи Украине

По его мнению, теперь ситуация с единством Республиканской партии будет еще раз подвергнута серьезному вызову, если произойдет попытка поставить законопроект об иностранной военной помощи в Палате представителей – в обход вето спикера Майка Джонсона.

Поэтому ситуация зависит от осознания как можно большей частью Республиканской партии важности украинской помощи в контексте внешнеполитической стратегии США (и уменьшения градуса напряжения вокруг темы помощи Украине). Однако пока Трамп имеет личное политическое влияние на ситуацию – сдвинуть этот процесс будет очень тяжело. Но возможно". "Для этого нужно будет собрать 218 подписей членов Палаты представителей. Учитывая, что у демократов сейчас есть только 213 голосов (прибавился недавно еще один новоизбранный член Палаты от демократов после специальных выборов в 3-м округе штата Нью-Йорк), нужно минимум 5 голосов республиканцев. Если кто-то из них подпишет, то вызовет неистовую публичную ярость Трампа и растущую и укрепляющуюся обструкцию со стороны его партийной группы, – прогнозирует эксперт. – Джонсон вряд ли рискнет пойти на компромисс с демократами, потому что осенью это стоило должности его предшественнику – Кевину Маккарти

У демократов есть несколько юридических вариантов

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос" Ярослав Железняк, который внимательно следит за внутриамериканскими перипетиями, считает очень позитивным сигналом, что Сенат проголосовал пакет внешней помощи.

В том числе – из-за позиции некоторых своих коллег, которые угрожают ему отставкой". "Тем более, – акцентирует он, – что свои голоса за него отдали 70 сенаторов (демократы и почти половина республиканцев). Против были лишь 29 (в основном республиканцы). В данный момент законопроект передан в Палату представителей, со спикером которой – Джонсом – продолжаются дискуссии. Он не хочет ставить данный законопроект на голосование

Но у демократов, отмечает Ярослав Железняк, есть несколько юридических вариантов, как всё же проголосовать данный вопрос. В том числе – вынести законопроект на внеочередное заседание, ряд других ходов. Не исключен и позитивный исход после переговоров Байдена с Джонсоном.

"Поддержка у законопроекта есть. Вопрос лишь в том, вынесут ли его в ближайшее время", – констатирует эксперт.

Раскол неотвратим, поскольку за Трампом пришел его фан-клуб

Политолог Владимир Цыбулько поделился таким мнением:

"На самом деле, приход Трампа не спас Республиканскую партию (РП) от системного кризиса. Но позволил выиграть время, которым воспользовался сам Трамп, а не рейганисты. Теперь раскол неотвратим, поскольку за Трампом пришел его фан-клуб. И в случае его поражения на праймериз – РП обречена на обновление. Ну, а фан-клуб выйдет из партии вслед за Трампом".

По мнению эксперта, нынешняя условная балансировка среди республиканцев привела к ситуации, когда меньшинство, по сути, крутит партией – как хвост собакой.

приводят к потере США глобального лидерства, что приведет к разбалансированию всех систем безопасности в мире ". "Так продолжаться долго не может, – уверен Владимир Цыбулько. – И жесткая, но государственная позиция сенаторов-республиканцев должна стать мобилизующим фактором и для конгрессменов. Ведь интриги Трампа

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