Байден: Китай - основной конкурент США

Язык
Coinspot 05.02.2021
BTC/USD
37262.03
ETH/USD
1633.70
LTC/USD
148.14
НБУ 05.02.2021
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.75
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Американский лидер Джо Байден признал, что считает Китай основным
конкурентом США на мировой арене. Президент США подчеркнул, что настроен на
сотрудничество с Китаем в основных стратегических вопросах, несмотря на то, что
он постоянно бросает вызов безопасности Америки.
Джо Байден. Фото: pravda.com.ua
Как говорится в
заявлении, США будет противостоять экономическим злоупотреблениям Китая, атакам
на права человека, интеллектуальную собственность и попытки глобального управления.
Китай в прошлом отвергал все высказанные Байденом
обвинения.
Напомним, недавно в Белом доме впервые появилась неожиданная вещь. Ее привез президент США Джо Байден спустя некоторое время после своего вступления на должность главы государства. Речь идет о детской кроватке. Сейчас она находится на верхнем этаже резиденции президента. Она появилась в здании из-за маленького внука Джо Байдена — Бо.
Дедушка надеется, что будет проводить больше времени со своим внуком. Стоит отметить, что маленький Бо родился в 2020 году. Малыша назвали в честь сына Джо Байдена, который умер от рака мозга. Напомним, что внук Байдена стал главной звездой во время инаугурации концерта, который состоялся двадцатого января. Торжественные выступления Джо Байден вместе с семьей смотрели в стенах Овального кабинета Белого дома.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости