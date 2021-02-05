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Байден: Китай - основной конкурент США

Китай в прошлом отвергал все высказанные Байденом обвинения

сегодня, 05:44
Автор:

Ольга Чародий

Американский лидер Джо Байден признал, что считает Китай основным конкурентом США на мировой арене. Президент США подчеркнул, что настроен на сотрудничество с Китаем в основных стратегических вопросах, несмотря на то, что он постоянно бросает вызов безопасности Америки.

Байден: Китай - основной конкурент США

Джо Байден. Фото: pravda.com.ua

"Мы непосредственно сталкиваемся с вызовами нашему процветанию, безопасности и демократическим ценностям в виде самого серьезного конкурента США — Китая", — сказал Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте.

Как  говорится в заявлении, США будет противостоять экономическим злоупотреблениям Китая, атакам на права человека, интеллектуальную собственность и попытки глобального управления.

"Но мы готовы работать с Пекином, когда это будет в интересах США", — говорится в сообщении.

Китай в прошлом отвергал все высказанные Байденом обвинения.

Напомним, недавно в Белом доме впервые появилась неожиданная вещь. Ее привез президент США Джо Байден спустя некоторое время после своего вступления на должность главы государства. Речь идет о детской кроватке. Сейчас она находится на верхнем этаже резиденции президента. Она появилась в здании из-за маленького внука Джо Байдена — Бо.

Дедушка надеется, что будет проводить больше времени со своим внуком. Стоит отметить, что маленький Бо родился в 2020 году. Малыша назвали в честь сына Джо Байдена, который умер от рака мозга.  Напомним, что внук Байдена стал главной звездой во время инаугурации концерта, который состоялся двадцатого января. Торжественные выступления Джо Байден вместе с семьей смотрели в стенах Овального кабинета Белого дома.





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Источник: https://twitter.com/StateDept/status/1357414433035870212
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