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Байден может проиграть президентские выборы Трампу через третьего кандидата – FiveThirtyEight

Социологи заметили, что третьи независимые кандидаты могут отобрать голоса у демократа Байдена в пользу республиканца Трампа на предстоящих выборах президента США.

сегодня, 15:00
Автор:
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Slava Kot
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Согласно июньским опросам NBC News действующий президент США Джо Байден имеет незначительное преимущество над своим главным конкурентом республиканцем Дональдом Трампом. Однако при выдвижении третьего кандидата от других сил Байден может лишиться лидерства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование FiveThirtyEight.

Байден может проиграть президентские выборы Трампу через третьего кандидата – FiveThirtyEight

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Американская политическая организация No Labels готовится выдвинуть центристского кандидата для участия в президентских выборах в США. А политический деятель и интеллектуал Корнел Вест подал заявку, чтобы идти на выборы в качестве представителя партии Зеленых.


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Большинство опросов указывает, что при прямом соперничестве Джо Байдена и Дональда Трампа незначительную победу одерживает действующий президент США. Однако ситуация меняется, когда в их соревнования вводятся представители от No Labels или партии Зеленых. В таком случае бывший президент США Дональд Трамп имел равные шансы с Байденом или незначительно опережал его.

FiveThirtyEight объясняет, что следует соблюдать осторожность в выводах, ведь они показывают незначительные колебания, находящиеся в пределах ошибки. Однако добавляют, что сдвиг в несколько процентов в пользу Трампа в 2020 году в таких штатах как Аризоне, Джорджии, Пенсильвании или Висконсине могли принести победу на выборах именно Дональду Трампу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Трампе, который заявил, что решение Байдена по Украине может привести к Третьей мировой войне.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который раскритиковал идею Трампа завершить войну через 24 часа. По его мнению, Байден мог сделать это через 5 мин.



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Источник: https://fivethirtyeight.com/features/third-party-candidate-spoiler-trump-biden/amp/
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