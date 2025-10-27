Байден на это не решался: на Западе рассказали, как РФ ощутит "удар" США

Кардинальная смена позиции президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине произошла очень быстро, "даже по его меркам". Только на прошлой неделе Трамп начал широко анонсировать саммит с Владимиром Путиным для обсуждения перемирия в войне. Но быстро отменил его и впервые за свой второй президентский срок ужесточил санкции США против РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы пишут, что Трамп сделал шаг, которого всегда избегала администрация его предшественника Джо Байдена: ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

"В сочетании с дальнейшими ограничениями ЕС в отношении российской энергетики это является мощным ударом по военной экономике Москвы", — пояснили журналисты.

Авторы объяснили, что новые экономические меры "не изменят расчеты Путина за одну ночь". Ведь, по их мнению, российский диктатор готов "нанести глубокий ущерб экономическим перспективам своей страны, продолжая войну, которую он считает решающей для безопасности своей страны и своего собственного наследия".

"Однако критики ошибочно осуждают санкции как неэффективные, поскольку они до сих пор не смогли разрушить российскую экономику или остановить войну. Их совокупное и пагубное влияние начинает проявляться в стагнации российского роста, устойчивой инфляции и ухудшении финансового положения. В изнурительной войне любой шаг, который забрасывает песок в шестеренки военной машины противника, стоит внимания", — добавили авторы статьи.

Они напомнили, что Путин долго был убежден, что его силы "всегда смогут пережить украинские". Но, если ЕС сможет выполнить свое обязательство заменить финансирование США, а Белый дом Трампа будет твердо придерживаться новых санкций, то "расходы Москвы станут намного выше".

