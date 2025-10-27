Байден на це не наважувався: на Заході розповіли, як РФ відчує "удар" США

Кардинальна зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні відбулася дуже швидко, "навіть за його мірками". Лише минулого тижня Трамп почав широко анонсувати саміт із Володимиром Путіним для обговорення перемир'я у війні. Але швидко скасував його і вперше за свій другий президентський термін посилив санкції США проти РФ. Як передає портал "Коментарі", про це пише Financial Times.

Автори пишуть, що Трамп зробив крок, якого завжди уникала адміністрація його попередника Джо Байдена: ввів санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл".

"У поєднанні з подальшими обмеженнями ЄС щодо російської енергетики це є потужним ударом у військовій економіці Москви", — пояснили журналісти.

Автори пояснили, що нові економічні заходи "не змінять розрахунки Путіна за одну ніч". Адже, на їхню думку, російський диктатор готовий "завдати глибокої шкоди економічним перспективам своєї країни, продовжуючи війну, яку він вважає вирішальною для безпеки своєї країни та своєї власної спадщини".

"Проте критики помилково засуджують санкції як неефективні, оскільки вони досі не змогли зруйнувати російську економіку чи зупинити війну. Їхній сукупний і згубний вплив починає проявлятися у стагнації російського зростання, стійкій інфляції та погіршенні фінансового становища. У виснажливій війні будь-який крок, який закидає пісок у шестерні військової машини супротивника, є вартим уваги", — додали автори статті.

Вони нагадали, що Путін довго був переконаний, що його сили "завжди зможуть пережити українці". Але, якщо ЄС зможе виконати своє зобов'язання замінити фінансування США, а Білий дім Трампа твердо дотримуватиметься нових санкцій, то "витрати Москви стануть набагато вищими".

