Байден намекнул, что все же решился дать согласие на просьбу Украины: о чем речь

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон работает над возможным снятием запрета для Украины наносить американским оружием дальнобойные удары по территории РФ. Такой вопрос решается уже активно прорабатывается. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter (X) сообщил американский корреспондент Алекс Рауфоглу.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление американский лидер сделал в ответ на вопросы представителей масс-медиа, снимет ли он ограничение на использование Украиной оружия большой дальности.

На это президент США дал утвердительный ответ и отметил, что Вашингтон рассматривает возможное снятие табу "прямо сейчас".

"Байден: "Мы прямо сейчас это решаем", — процитировал американского президента вашингтонский корреспондент в своей соцсети.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден в пятницу, 13 сентября, встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Темой № 1 на переговорах двух лидеров должно стать разрешение ВСУ наносить удары вглубь России. Об этом на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу", — заявил Блинкен.

Также госсекретарь подтвердил, что Российская Федерация получила баллистические ракеты от Ирана. Он считает, что враг применит их против Украины в течение нескольких недель.

Стоит отметить, Великобритания, Франция и США предоставляют Украине дальнобойные ракеты, запрещая использовать их для ударов по России. Президент Зеленский призвал снять эти ограничения для атак на российские аэродромы, но западные партнеры пока не согласны. Поэтому Украина не может уничтожать носители управляемых авиабомб, которые атакуют мирные города.



