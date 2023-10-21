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Байден назвал главную цель нападения ХАМАС на Израиль

Лидер США считает, что это произошло из-за Саудовской Аравии

сегодня, 14:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Цель нападения боевиков ХАМАС на Израиль связана со стремлением сорвать потенциальную нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Как передает портал "Комментарии", такое мнение президент США Джо Байден высказал во время выступления, организованного в рамках сбора средств на его президентскую кампанию 20 октября, пишет "Reuters".

Байден назвал главную цель нападения ХАМАС на Израиль

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Лидер США намекнул, что Саудовская Аравия хотела "признать" Израиль. В настоящее время страна не имеет официальных дипломатических отношений с Иерусалимом.


Джо Байден подчеркнул, что группировка ХАМАС знала, что изральские власти планировали сесть за стол переговоров с саудитами, чтобы обсудить все детали мирного сотрудничества.

"Одна из причин, почему ХАМАС напал на Израиль... Они знали, что я собираюсь сесть за стол переговоров с саудитами... Угадайте что? Саудовцы хотели признать Израиль", — высказался Байден.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация на Ближнем Востоке, где две недели назад ХАМАС атаковал Израиль, после чего пошел жесткий ответ по Сектору Газа, остается крайне напряженной. В конфликт всё более втягиваются другие игроки. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверяет, что 93% оружия ХАМАС поступает из Ирана. Среди тех, кто выиграет от палестино-израильской войны, называют также РФ и Китай. США помогают израильтянами и перехватами ракет, и дипломатически, и вооружениями, акцентируя, что это не будет происходить в ущерб поддержки Украины. При этом на наземную операцию в Секторе Газа израильтяне пока не решились, прежде всего, из-за давления союзников – США и ЕС. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на мир в целом и Украину, в частности, спустя две недели эскалации.




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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/hamas-attack-aimed-disrupt-saudi-israel-normalization-biden-2023-10-20/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:08

Маразм Байден навіть не розуміє що таке прагнення до свободи окупованих юдеями. В нього подвійні стандарти в залежності від того де клептократичний божий народ.


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