Байден назвал главную цель нападения ХАМАС на Израиль

Цель нападения боевиков ХАМАС на Израиль связана со стремлением сорвать потенциальную нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Как передает портал "Комментарии", такое мнение президент США Джо Байден высказал во время выступления, организованного в рамках сбора средств на его президентскую кампанию 20 октября, пишет "Reuters".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Лидер США намекнул, что Саудовская Аравия хотела "признать" Израиль. В настоящее время страна не имеет официальных дипломатических отношений с Иерусалимом.

Джо Байден подчеркнул, что группировка ХАМАС знала, что изральские власти планировали сесть за стол переговоров с саудитами, чтобы обсудить все детали мирного сотрудничества.

"Одна из причин, почему ХАМАС напал на Израиль... Они знали, что я собираюсь сесть за стол переговоров с саудитами... Угадайте что? Саудовцы хотели признать Израиль", — высказался Байден.

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