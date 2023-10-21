Почему война Израиля и ХАМАС приближается к самому сложному этапу – какая вероятность эскалации

Ситуация на Ближнем Востоке, где две недели назад ХАМАС атаковал Израиль, после чего пошел жесткий ответ по Сектору Газа, остается крайне напряженной. В конфликт всё более втягиваются другие игроки. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверяет, что 93% оружия ХАМАС поступает из Ирана. Среди тех, кто выиграет от палестино-израильской войны, называют также РФ и Китай. США помогают израильтянами и перехватами ракет, и дипломатически, и вооружениями, акцентируя, что это не будет происходить в ущерб поддержки Украины. При этом на наземную операцию в Секторе Газа израильтяне пока не решились, прежде всего, из-за давления союзников – США и ЕС. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на мир в целом и Украину, в частности, спустя две недели эскалации.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Эскалация может привести к включению в боевые действия внешних игроков

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов поделился таким мнением:

и это дает определенную надежду на снижение эскалации. В таком случае приоритетной задачей станет освобождение всех заложников. Но для достижения стабильного мира нужны гораздо большие политические договоренности". "Начало наземной операции израильской армии в Газе откладывалось уже несколько раз

Эксперт напоминает, что ХАМАС требует создания Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и в этом его поддерживают многие другие страны. Для Израиля же важно получить гарантии безопасности и исключить повторение новых нападений и обстрелов израильских территорий. Потому он считает необходимым полное уничтожение ХАМАС.

"Пока что требования сторон довольно сложно собрать в единые договоренности. И еще труднее найти гарантов, которым бы доверяли все стороны", – подчеркивает Игорь Попов.

Поэтому, считает он, вероятность проведения наземной операции ЦАХАЛа остается довольно высокой. Что неминуемо приведет к большому количеству жертв и появлению миллиона беженцев, которых никто не готов принимать и размещать.

"Эскалация может привести к включению в боевые действия внешних игроков – от нерегулярных формирований и добровольцев до спецподразделений иностранных армий", – предупреждает эксперт.

По его словам, позицию США четко обозначил в своем недавнем выступлении президент Джо Байден, который провел прямые аналогии между атаками ХАМАС в Израиле и войной Российской Федерации против Украины. Президент США, подчеркивает собеседник "Комментариев", обосновал необходимость предоставления финансовой и военной помощи как Израилю, так и Украине. А накануне выступления, напоминает Игорь Попов, состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, что подтверждает согласованность позиций и наличие конструктивного диалога руководства двух стран.

"Война в Израиле ускорила сегментацию мира на условный "Запад" и "Глобальный Юг". В США называют это распределение противостоянием демократий и автократий. Показательно, что на китайском форуме "Один пояс, один путь" представительство западных стран в этом году было существенно уменьшено по сравнению с прошлыми годами", – отмечает эксперт.

Он уверен, что боевые действия в Израиле не помешают Украине получать военную и финансовую помощь. А вот в работе с Глобальным Югом возникают новые вызовы, что требует поиска новых аргументов для обоснования своей позиции и продвижения украинских мирных инициатив, констатирует Игорь Попов.

Многое будет зависеть от того, насколько эффективной будет операция ЦАХАЛ

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что спустя две недели после атаки ХАМАС на Израиль очевидно – возникший кризис затягивается и развиваться он будет несколько иначе, чем предыдущие подобные.

Многое будет зависеть от того, насколько эффективной она будет, сколько будет жертв, и как на эту операцию будет реагировать арабский мир. Даже по оценкам израильских военных, эта операция займет несколько недель. Так что, возможно, как минимум до конца года война в Секторе Газа и вокруг Израиля еще будет в горячей фазе. Скорее всего, это будет война ЦАХАЛ с ХАМАСом и Хезболлой, а также с другими арабскими парамилитарными группами не только в секторе Газа, но и на границе Израиля с Ливаном. Однако, всплеск антиизраильских настроений в арабском мире продолжится", – прогнозирует эксперт. "Весьма вероятно, что в ближайшее время мы увидим его очередную фазу – сухопутную операцию израильских войск (ЦАХАЛ) в Секторе Газа против ХАМАС

По его мнению, далее самое сложное – попытка Израиля переформатировать режим безопасности в Секторе Газа, с высокой вероятностью, через его демилитаризацию и выдавливание оттуда ХАМАС.

"Параллельно спецслужбы Израиля начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру, стремясь уничтожить эту организацию. Удастся ли это – также большой вопрос, на который пока нет ответа. Даже если верхушка ХАМАС будет уничтожена, а сама эта организация будет выдавлена из Сектора Газа, то, как показывает предыдущий исторический опыт, на ее месте может возникнуть новая радикальная антиизраильская организация арабской молодежи", – поясняет Владимир Фесенко.

Он считает, что международное сообщество, включая и США, будут подталкивать Израиль к восстановлению мира в Палестине – и к мирным переговорам с палестинцами. То есть, будет очередная попытка повторить то, что уже не раз происходило ранее. И сценарий уже предлагается тот же самый – создание независимого палестинского государства.

"Все эти усилия опять упрутся в одну неразрешимую проблему – кто будет при власти в этом государстве? Оптимальный, казалось бы, сценарий – приход к власти в Палестине умеренных политиков. Но таких даже и близко нет в Палестине. Во всяком случае, практически невозможен их приход к власти в Палестине или в Секторе Газа демократическим путем. А если Сектор Газа или независимое палестинское государство вновь окажется под контролем антиизраильских боевиков (и неважно, как они будут называться), то новая война между палестинцами и Израилем будет неизбежна", – предупреждает Владимир Фесенко.

Он обращает внимание, что некоторые эксперты и политики предлагают другой сценарий – демилитаризация сектора Газа под контролем миротворцев ООН (после завершения спецоперации ЦАХАЛ) с постепенным восстановлением там палестинской автономии во главе с умеренными палестинскими политиками.

"Если этот эксперимент сработает, тогда можно будет начинать переговоры о создании палестинского государства. Этот сценарий критикуют. Он многим представляется утопическим. Однако он хотя бы теоретически дает какую-то мирную альтернативу на будущее", – подчеркивает политолог.

Возможным политическим последствием нынешнего кризиса на Ближнем Востоке, по мнению эксперта, может стать завершение эпохи правления Нетаньяху в Израиле.

"Не сразу, а после относительной стабилизации нынешней кризисной ситуации Нетаньяху, с высокой вероятностью, вынужден будет уйти с поста премьер-министра, – считает Владимир Фесенко. – Но прекратится ли после этого раскол в политической элите Израиля и израильском обществе?".

По словам эксперт, для Украины затягивание кризиса на Ближнем Востоке будет иметь неоднозначные последствия. С одной стороны, это уже отвлекает международное внимание от войны между Россией и Украиной – и эта тенденция продолжится. Также возможно некоторое сокращение масштабов помощи Украины, в том числе военной, со стороны США, прогнозирует собеседник "Комментариев".

"Однако теперь мы будем идти в одном оборонно-финансовом пакете с Израилем, – акцентирует он. – Возможно, это несколько ослабит сопротивление радикальных трампистов решению вопроса о финансировании поддержки Украины в будущем году. Также нынешняя ситуация может наконец-то подтолкнуть США и ЕС к существенному расширению объемов производства боеприпасов и оружия. Есть шанс для потепления отношений между Израилем и Украиной. А вот на изменение отношений со странами так называемого Глобального Юга рассчитывать не стоит. Нынешний Ближневосточный кризис стал еще одним поводом для обострения и усложнения отношений между Западом и многими странами Глобального Юга. Этим в большей мере воспользуется Китай, чем Россия. Но возникшая ситуация не будет способствовать продвижению наших позиций в странах Глобального Юга. Однако для нас это хотя и проблемно, но не критично".

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