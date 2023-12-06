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Байден назвал имя человека, из-за которого он принял решение вновь баллотировать на пост президента США

Джо Байден заявил, что, если бы Дональд Трамп не баллотировался в президенты, не уверен, что баллотировался бы он повторно

сегодня, 08:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден заявил, что он мог бы быть доволен лишь одним сроком в кресле главы Белого дома, если бы его предшественник, бывший президент Дональд Трамп, не баллотировался вновь на должность. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times", цитируя слова Байдена.

Байден назвал имя человека, из-за которого он принял решение вновь баллотировать на пост президента США

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы я. Но мы не можем позволить ему победить", – высказался Джо Байден.


На мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в Бостоне Байден объяснил свое решение баллотироваться на второй срок тем, что он намерен во второй раз победить Дональда Трампа и не допустить его возвращения к власти.

Издание отмечает, что иногда Байден представлял возможный второй срок Трампа как "экзистенциальную угрозу для американской демократии".

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/12/05/us/politics/biden-trump-second-term.html
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