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Деньги для Украины закончились: Джонсон напомнил Белому дому о требованиях

Республиканцы выставили Байдену ультиматум касательно поддержки Украины

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон направил письмо в ответ на призыв директора Административно-бюджетного управления США Шаланды Янг к лидерам Конгресса одобрить дополнительное финансирование для Украины, потому что имеющихся средств хватит только до конца года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Деньги для Украины закончились: Джонсон напомнил Белому дому о требованиях

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

В письме Джонсон напомнил о встрече с представителями администрации Джо Байдена в октябре, во время которой он изложил предпосылки, при которых республиканцы поддержат дальнейшую помощь Украине.


Среди них он упомянул "принятие трансформационных изменений в законы о безопасности границ нашей страны", а также изложение Белым домом стратегии по "победе в Украине" и подотчетности помощи.

"Конгресс и американский народ должны получить ответы на наши неоднократные вопросы, касающиеся: стратегии администрации по победе в Украине; четко определенных и достижимых целей; прозрачности и подотчетности за вложенные туда деньги американских налогоплательщиков; и какие конкретные ресурсы необходимы для достижения победы и устойчивого мира", – написал спикер.

Вопрос защиты южной границы США стал ключевым источником разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе, который сейчас тормозит одобрение дополнительного финансового запроса Белого дома.

Республиканцы требуют ужесточить требования к прибывшим, чтобы остановить миграцию, даже путем нарушения гуманитарных обязательств США, тогда как демократы выступают за комплексный пересмотр системы миграции как таковой.

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