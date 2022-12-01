Байден назвал условие для переговоров с Путиным

Президент Америки готов к переговорам с президентом РФ, но для этого Путин должен завершить войну в Украине и оставить наше государство в покое. Такое заявление Байден сделал во время брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Джо Байден подчеркнул, что Путин должен "уйти из Украины".

"Но, похоже, он этого делать не собирается. Бомбит детские сады, больницы, детские дома. Он очень дорого платит за то, что не смог этого сделать, но делает невероятную, невероятную бойню над мирным населением Украины. Это отвратительно, что он делает", — заявил президент США.

Глава Белого дома подчеркнул, что не собирается в ближайшее время связываться с Путиным, но он "готов поговорить" с российским президентом, "если тот действительно заинтересован покончить с войной".

Также Байден отметил, что начнет такие переговоры только после консультаций со своими союзниками по НАТО и не будет делать ничего, что помешает интересам Украины.

"Если это так, то после консультации с моими французскими друзьями и друзьями из НАТО, я буду рад поговорить с Путиным, чтобы увидеть, что он хочет. Он еще этого не сделал. Мы должны поддержать украинский народ", — заявил Байден.

Также президент США заявил, что победа РФ в войне с Украиной недопустима.

"Этого даже нельзя допускать, чтобы он смог оккупировать Украину. Путин просчитался во всем. Он думал, что его будет встречать русскоязычное население с открытыми объятиями. Он представлял себя следующим Петром I. Вопрос о том, как ему из этого всего выпутаться", — отметил Байден.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден просит Конгресс предоставить дополнительную помощь Киеву , чтобы обеспечить поражение Путина.

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