Байден не хотел, чтобы кто-то услышал эти записи: в США слили его скандальные разговоры

В США обнародовали аудиозаписи разговоров бывшего президента Джо Байдена с его биографом Марком Льюисом Цвоницером, которые он долго пытался не допустить к публикации. Материалы, касающиеся обращения с секретными документами, стали доступны после судебного процесса, инициированного организацией Oversight Project.

Джо Байден. Фото из открытых источников

Как сообщают CNN и BBC, записи были сделаны в 2016-2017 годах во время работы над книгой Байдена "Обещай мне, отец". На них тогдашний вице-президент обсуждает собственные заметки и документы, содержащие секретную информацию.

В одном из отрывков Байден говорит: "Они даже не знают, что они у меня есть", имея в виду документы, которые использовали во время разговоров с биографом. В другом эпизоде он сообщает, что "я только что нашел секретные материалы", после чего обсуждает свою критическую позицию по решению администрации Барака Обамы направить дополнительные войска в Афганистан в 2009 году.

"Теперь, теперь у меня есть еще одна вещь... это засекречено", – сказал Байден в другом разговоре с Цвоницером.

По информации американских СМИ, записи также показывают, что Байдену было сложно вспоминать отдельные даты и детали событий.

Именно эти материалы стали частью расследования специального прокурора Роберта Гура, который в 2024 году сделал вывод, что Байден ненадлежаще хранил секретные документы после завершения работы в должности вице-президента. Гур не предъявил обвинения против Байдена и объяснял это страхом того, что присяжные не признают Байдена виновным, считая его "приятным, добрым человеком с дурной памятью".

В ответ на обнародование записей спикер Байдена Ти Джей Дакло раскритиковал действия Министерства юстиции, назвав этот шаг "еще одним примером использования администрацией Трампа ведомства как инструмента для политической мести".

"Это неуместно. Хотя президент не согласен с сегодняшним решением, он уважает суды и решающую роль, которую независимая судебная система играет в здоровой демократии", – сказал Дакло.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Байден не сдержался и не подбирая слова сказал, что на самом деле думает о Трампе.