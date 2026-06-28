Байден не стримався: не добираючи слів сказав, що насправді думає про Трампа

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Slava Kot
Колишній президент США Джо Байден виступив із однією з найжорсткіших публічних критик свого наступника Дональда Трампа, назвавши його "невдахою", "марнославним", "безсоромним", "ганьбою" і "корупціонером". Різка заява пролунала під час десятихвилинної промови на благодійному заході в Меріленді.
Джо Байден. Фото з відкритих джерел
Джо Байден під час виступу звинуватив Трампа у підриві міжнародних позицій США та погіршенні відносин із союзниками.
Далі експрезидент перелічив "досягнення" Трампа, зокрема згадав про численні переменування будівель в честь 47-го президента США та бальну залу.
За словами Байдена, Трамп міг отримати мільярди доларів після того, як став президентом США. У підсумку Байден прямо називає Трампа "ганьбою".
Виступ Байдена прозвучав на тлі загострення політичної боротьби напередодні нових виборів у Конгрес США, які мають відбутися у листопаді 2026 року.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на початку червня Джо Байден також різко висловився про Дональда Трампа. Тоді американський експрезидент звинуватив свого політичного опонента в корупції, зловживанні владою та підриві демократичних інститутів.
Також "Коментарі" писали, що Дональд Трамп назвав головну загрозу для США за всі 250 років.