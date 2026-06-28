Байден не стримався: не добираючи слів сказав, що насправді думає про Трампа



















Колишній президент США Джо Байден виступив із однією з найжорсткіших публічних критик свого наступника Дональда Трампа, назвавши його "невдахою", "марнославним", "безсоромним", "ганьбою" і "корупціонером". Різка заява пролунала під час десятихвилинної промови на благодійному заході в Меріленді.

Джо Байден. Фото з відкритих джерел

Джо Байден під час виступу звинуватив Трампа у підриві міжнародних позицій США та погіршенні відносин із союзниками.

"Послухайте, справа не лише в тому, що він навмисно спотворює та руйнує НАТО, віддаючи перевагу Путіну перед американськими союзниками, або в тому, що він підірвав наш авторитет у світі більше, ніж будь-який інший президент в історіх", — сказав Байден.

Далі експрезидент перелічив "досягнення" Трампа, зокрема згадав про численні переменування будівель в честь 47-го президента США та бальну залу.

"Справа не лише в його проектах, породжених марнославством, — знесення Східного крила Білого дому, щоб звільнити місце для свого бального залу, присвоєнні свого імені Кеннеді-центру, спорудженні арки на свою честь чи навіть найманні власного майстра для ремонту дзеркального ставка. Ого, який же він невдаха. Ця калюжа відображає щось навіть гірше, ніж нарцисизм і некомпетентність, що лежать в основі цієї адміністрації. Це корупція, зухвала, кричуща корупція. Корупція в масштабах, яких ніколи раніше не бачилася в американській історії за жодної адміністрації", — наголосив Байден.

За словами Байдена, Трамп міг отримати мільярди доларів після того, як став президентом США. У підсумку Байден прямо називає Трампа "ганьбою".

"З моменту повернення до Білого дому Трамп заробив мільярди доларів. Для мене це просто приголомшливо. Він не має сорому, і, чесно кажучи, це ганьба для країни. Але Трампу на це начхати. Заробляння грошей на президентстві — одна з причин, чому він хоче бути президентом", — сказав Байден про Трампа.

Виступ Байдена прозвучав на тлі загострення політичної боротьби напередодні нових виборів у Конгрес США, які мають відбутися у листопаді 2026 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на початку червня Джо Байден також різко висловився про Дональда Трампа. Тоді американський експрезидент звинуватив свого політичного опонента в корупції, зловживанні владою та підриві демократичних інститутів.

Також "Коментарі" писали, що Дональд Трамп назвав головну загрозу для США за всі 250 років.