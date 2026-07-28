Байден не хотів, щоб хтось почув ці записи: у США злили його скандальні розмови

У США оприлюднили аудіозаписи розмов колишнього президента Джо Байдена з його біографом Марком Льюїсом Цвоніцером, які він тривалий час намагався не допустити до публікації. Матеріали, що стосуються поводження з секретними документами, стали доступними після судового процесу, ініційованого організацією Oversight Project.

Джо Байден. Фото з відкритих джерел

Як повідомляють CNN та BBC, записи були зроблені у 2016-2017 роках під час роботи над книгою Байдена "Пообіцяй мені, тату". На них тодішній віцепрезидент обговорює власні нотатки та документи, що містили секретну інформацію.

В одному з уривків Байден говорить: "Вони навіть не знають, що вони в мене є", маючи на увазі документи, які використовував під час розмов із біографом. В іншому епізоді він повідомляє, що "я щойно знайшов секретні матеріали", після чого обговорює свою критичну позицію щодо рішення адміністрації Барака Обами направити додаткові війська до Афганістану у 2009 році.

"Тепер, тепер у мене є ще одна річ... це засекречено", – сказав Байден в іншій розмові з Цвоніцером.

За інформацією американських ЗМІ, записи також демонструють, що Байдену було складно пригадувати окремі дати та деталі подій.

Саме ці матеріали стали частиною розслідування спеціального прокурора Роберта Гура, який у 2024 році дійшов висновку, що Байден неналежно зберігав секретні документи після завершення роботи на посаді віцепрезидента. Гур не висунув звинувачення проти Байдена та пояснював це страхом того, що присяжні не визнають Байдена винним, вважаючи його "приємною, доброю людиною з поганою пам'яттю".

У відповідь на оприлюднення записів речник Байдена Ті Джей Дакло розкритикував дії Міністерства юстиції, назвавши цей крок "ще одним прикладом використання адміністрацією Трампа відомства як інструменту для політичної помсти".

"Це недоречно. Хоча президент не погоджується із сьогоднішнім рішенням, він поважає суди та вирішальну роль, яку незалежна судова система відіграє у здоровій демократії", – сказав Дакло.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Байден не стримався та не добираючи слів сказав, що насправді думає про Трампа.