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Ткачик Олеся
Проект "НАТО в обмен на территории" сдулся за пару недель, и "вековым наследием" президента Джо Байдена он уже явно не станет, отметил член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.
Джо Байден
По его словам, "обмен сигналами" в публичной плоскости между западными СМИ и украинскими чиновниками показал, что на озвученных условиях (Украина на неопределенное время "забывает" об захваченных Россией территориях и обязуется возвращать их "исключительно дипломатическим путем", то есть никак) никакой сделки достичь не удастся.
Именно поэтому, считает Паныч, Financial Times опубликовала редакционную статью, засвидетельствовавшую неожиданно резкий поворот темы: во-первых, "Украина не получила от Запада достаточно оружия, чтобы договариваться с Путиным о чем-либо из сильной позиции"; во-вторых, "А кто вообще решил, что Путину такое соглашение будет интересно?".
При этом, по его словам, в этом вопросе Байден поставил окончательную точку, отложив свою поездку на Рамштайн.
По его словам, из замыслов Соединенных Штатов ничего не вышло.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Байдена придумали, как он может войти в историю. И помочь Гаррис избраться президентом.
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