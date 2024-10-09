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Байден не получит «вековое наследие»: что произошло с проектом НАТО в обмен на территории

Идея об обмене территорий на членство Украины в НАТО провалилась, поэтому Байден и не едет на Рамштайн

сегодня, 17:24
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Ткачик Олеся

Проект "НАТО в обмен на территории" сдулся за пару недель, и "вековым наследием" президента Джо Байдена он уже явно не станет, отметил член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч.

Байден не получит «вековое наследие»: что произошло с проектом НАТО в обмен на территории

Джо Байден

"Кажется, сейчас этот план Киссинджера можно похоронить — надеюсь, так же необратимо, как похоронили его настоящего автора", — подчеркнул эксперт.

По его словам, "обмен сигналами" в публичной плоскости между западными СМИ и украинскими чиновниками показал, что на озвученных условиях (Украина на неопределенное время "забывает" об захваченных Россией территориях и обязуется возвращать их "исключительно дипломатическим путем", то есть никак) никакой сделки достичь не удастся.

Именно поэтому, считает Паныч, Financial Times опубликовала редакционную статью, засвидетельствовавшую неожиданно резкий поворот темы: во-первых, "Украина не получила от Запада достаточно оружия, чтобы договариваться с Путиным о чем-либо из сильной позиции"; во-вторых, "А кто вообще решил, что Путину такое соглашение будет интересно?".

"Кто мог подумать! На самом деле оба вопроса были очевидны с самого начала, но, пока из Белого дома шел "тренд", о них удобно забывали. И тут вдруг "вспомнилось", — отметил эксперт.

При этом, по его словам, в этом вопросе Байден поставил окончательную точку, отложив свою поездку на Рамштайн.

"Если там не будет заключена под фанфары договоренность о "вековом наследии", какой вообще смысл туда ехать? А очередной ураган может нанести Америке катастрофические потери, если Байден не будет лично руководить всеми аварийно-розыскными работами", — говорит Паныч.

По его словам, из замыслов Соединенных Штатов ничего не вышло.

"Одним словом, задумали себе шик (ценой Украины), а получился пшик. Собственно, как и с желанием дедушки избираться на второй срок. Хотя за помощь, которая была, есть и в ближайшие месяцы еще будет, ему, конечно, низкий поклон", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Байдена придумали, как он может войти в историю. И помочь Гаррис избраться президентом.




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Источник: https://www.facebook.com/oleksiy.panych/posts/pfbid0P7g8MmNBswGhRJakM3dpTpebt9NpMSS3n38afpDWjiYvH4RuiUnhjUgEmi24Vp34l
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