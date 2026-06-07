Байден не сдержался и не подбирая слов сказал, что на самом деле думает о Трампе

Бывший президент США Джо Байден вернулся к публичным мерам и выступил с жесткой критикой действующего американского президента Дональда Трампа. Во время ужина Демократической партии в штате Южная Дакота Байден не сдерживался в высказываниях и обвинил своего политического оппонента в коррупции, злоупотреблении властью и подрыве демократических институтов.

Джо Байден: Фото: Matt Kelley/Associated Press

Как сообщает The New York Times, выступление Джо Байдена состоялось в городе Су-Фолс. 83-летний политик использовал трибуну для одной из острейших атак на Трампа со времени завершения своей президентской каденции.

"Это самый коррумпированный президент в истории Соединенных Штатов Америки", — сказал Трамп и получил бурные аплодисменты в зале.

Бывший президент также высмеял ряд проектов Трампа, по его словам, больше напоминающих проявления личных амбиций, чем государственную политику.

"Боже мой, снести Восточное крыло Белого дома, чтобы обустроить бальный зал, достойный Версаля? Или написать свое имя на Центре Кеннеди, или построить арку, которая омрачит мемориал Линкольна, или превратить Зеркальный пруд во что-то из тематического парка!", — заявил Байден.

Отдельно политик обвинил Трампа в попытках получать политические и финансовые дивиденды от собственной популярности, а также напомнил о происходящем вокруг штурма Капитолия в январе 2021 года и "теневого фонда" на 1,8 млрд долларов. По словам Байдена, еще во время пребывания в должности президента он предупреждал об угрозах демократическим институтам из-за действий Трампа.

Эти заявления экспрезидента зал встретил освистыванием в знак несогласия с политикой Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США намекнули на коррупцию сына Трампа и приближенных к президенту людей.

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