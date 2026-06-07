Байден не стримався та не добираючи слів сказав, що насправді думає про Трампа

Колишній президент США Джо Байден повернувся до публічних заходів і виступив з жорсткою критикою чинного американського президента Дональда Трампа. Під час вечері Демократичної партії у штаті Південна Дакота Байден не стримувався у висловлюваннях і звинуватив свого політичного опонента в корупції, зловживанні владою та підриві демократичних інститутів.

Джо Байден: Фото: Matt Kelley/Associated Press

Як повідомляє The New York Times, виступ Джо Байдена відбувся у місті Су-Фолс. 83-річний політик використав трибуну для однієї з найгостріших атак на Трампа з часу завершення своєї президентської каденції.

"Це найбільш корумпований президент в історії Сполучених Штатів Америки", — сказав Трамп та отримав бурхливі оплески в залі.

Колишній президент також висміяв низку проєктів Трампа, які, за його словами, більше нагадують прояви особистих амбіцій, ніж державну політику.

"Боже мій, знести Східне крило Білого дому, щоб облаштувати бальну залу, гідну Версаля? Або написати своє ім'я на Центрі Кеннеді, або збудувати арку, яка затьмарить меморіал Лінкольна, або перетворити Дзеркальний ставок на щось із тематичного парку!", — заявив Байден.

Окремо політик звинуватив Трампа у спробах отримувати політичні та фінансові дивіденди від власної популярності, а також нагадав про події навколо штурму Капітолія у січні 2021 року та "тіньового фонду" на 1,8 млрд доларів. За словами Байдена, ще під час перебування на посаді президента він попереджав про загрози демократичним інститутам через дії Трампа.

Ці заяви експрезидента зала зустріла освистуваням на ознаку незгоди з політикою Трампа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США натякнули на корупцію сина Трампа та наближених до президента людей.

Також "Коментарі" писали, що лікарі розповіли, скільки ще проживе Джо Байден.