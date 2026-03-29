"Усе дуже погано": лікарі розповіли, скільки ще проживе Байден

Стан здоров’я колишнього президента США Джо Байдена погіршується. Американські ЗМІ повідомляють, що 83-річний політик може мати серйозні проблеми через агресивну форму раку простати. За інформацією окремих джерел, захворювання перебуває на пізній стадії та вже поширилося на кістки, що значно ускладнює лікування.

Джо Байден. Фото з відкритих джерел

Видання RadarOnline.com поспілкувалося з лікарями щодо здоров’я Байдена і їх подальший прогноз може бути несприятливим. Вони припускають, що тривалість життя у таких випадках, як у Байдена вимірюється місяцями. Водночас ці оцінки не є офіційним медичним висновком і базуються на загальних даних про перебіг подібних захворювань.

"Я думаю, що він вже давно цим хворий і виживання на даний момент вимірюється місяцями, а не роками", — сказало одне джерело з Демократичної партії.

За повідомленнями журналістів, останнім часом Байден виглядав ослабленим під час публічних заходів. Зокрема, увагу привернула його поява на похороні 35-річної родички родини Кеннеді, де політик, виглядав виснаженим. Саме після цього в медіа з’явилася нова хвиля дискусій щодо стану його здоров’я.

Водночас помічники колишнього президента запевняють, що він продовжує лікування та працює над кількома проєктами. За їхніми словами, Байден проходить гормональну та променеву терапію, які є стандартними методами лікування агресивних форм раку простати.

Лікар Стівен Квей вважає, що Байден вже мав онкологію під час свого президентства і, можливо, таємно лікувався терапією, яка викликає втрату м'язів, що може призводити до падінь, а також когнітивне зниження, яке може проявлятися через забування імен колег та труднощі з веденням розмовю Саме ці симптоми можна було спостерігати у Байдена.

"Рак — це гіперметаболічний стан, який споживає багато калорій, робить людину виснаженою, втомленою та призводить до низького рівеня кисню, а це, у свою чергу, може впливати на серце та мозок. Темний жнець справді може бути вже поруч з Байденом", — сказав лікар Стюарт Фішер.

