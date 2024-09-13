Украина может так и не получить почти 6 млрд от США: почему должен вмешаться Конгресс

Срок финансирования для Украины почти на 6 млрд долларов заканчивается в конце месяца. Чтобы этого не произошло, Конгресс должен принять срочные меры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает AP.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Американские официальные лица заявили, что Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой включить полномочия по финансированию в любую резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября, чтобы финансировать федеральное правительство и предотвратить остановку работы. Официальные лица заявили, что надеются продлить полномочия еще на год.

Они также заявили, что Министерство обороны рассматривает другие варианты, если эти усилия не сработают.

По словам источников агентства, примерно 5,8 млрд долларов президентских полномочий на сокращение (PDA) истекают. Еще 100 миллионов долларов на PDA не истекают в конце месяца, сообщили чиновники. PDA позволяет Пентагону снимать оружие со складов и быстро отправлять его в Украину, отмечает AP.

Собеседники СМИ сказали, что в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине есть немного больше 4 млрд долларов, срок действия которых не закончится в конце месяца. Эти деньги, срок действия которых истекает 30 сентября 2025, могут тратиться на то, чтобы закрывать счета для оплаты контрактов на вооружение, которое не будет поставлено в течение года или более. То есть, переживать Киеву, что возникнут проблемы с поставками оружия в ближайшей перспективе – не нужно.

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Министерство обороны США сотрудничает с Конгрессом, чтобы не потерять финансирование, которое останется от 60-миллиардного пакета помощи Украине после завершения финансового года.

"В конце финансового года действие полномочий (по выделению помощи по распоряжению президента США – ред.) завершится. Поэтому сейчас мы работаем с Конгрессом, чтобы продлить эти полномочия и иметь возможность и дальше выделять пакеты помощи", — сказал представитель Пентагона.

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