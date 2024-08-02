Байден обратился к Путину после обмена заключенными

Президент США Джо Байден лично встретил самолет с освобожденными из РФ американскими заключенными на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде. Во время разговора с журналистами американский лидер заявил, что испытывает "удовлетворение" из-за возвращения американцев домой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Fox News".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, Джо Байдена также спросили, каким будет его послание правителю России Владимиру Путину после обмена заключенными.

"Остановись (Stop на английском – ред.)", — сказал Байден.

"Нет ничего, что выходит за рамки наших возможностей, когда мы действуем вместе... Ничего... Мы – Соединенные Штаты Америки", — добавил он.

Напомним, 1 августа состоялся масштабный обмен пленными между Россией и Беларусью, а также рядом стран Запада.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме считают, что переговоры с Россией об обмене заключенных и любые потенциальные переговоры относительно войны в Украине не связаны между собой. Такое заявление во время брифинга сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Журналисты задали Салливану уточняющий вопрос, могут ли переговоры относительно заключенных заложить определенную основу для дипломатических усилий в контексте войны в Украине? На это советник Байдена отметил, что США не видят между ними связи.

"Для нас они находятся в разных плоскостях", – подчеркнул Салливан.

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