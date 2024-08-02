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Переговоры об обмене заключенных и война в Украине: у Байдена сделали заявление

Джейк Салливан намекнул, что вряд ли большой обмен может подтолкнуть Украину и РФ к переговорам

сегодня, 07:54
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Кравцев Сергей

В Белом доме считают, что переговоры с Россией об обмене заключенных и любые потенциальные переговоры относительно войны в Украине не связаны между собой. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Переговоры об обмене заключенных и война в Украине: у Байдена сделали заявление

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Журналисты задали Салливану уточняющий вопрос, могут ли переговоры относительно заключенных заложить определенную основу для дипломатических усилий в контексте войны в Украине? На это советник Байдена отметил, что США не видят между ними связи.

"Для нас они находятся в разных плоскостях", – подчеркнул Салливан.

"Первое – о практическом вопросе воплощения обмена, второе – гораздо более сложный вопрос, где главную роль будут играть украинцы, а США будут консультироваться со своими партнерами, чтобы поддерживать их, когда они будут готовы прибегнуть к такому дипломатическому шагу", – добавил он.

Стоит отметить, Украина не раз настаивала, что не будет вести переговоры с Россией, пока та откажется выполнять "формулу мира", основанную на Уставе ООН.

В то же время украинская сторона стремится привлечь представителя РФ на второй "саммит мира".

Напомним, 1 августа состоялся масштабный обмен пленными между Россией и Беларусью, а также рядом стран Запада. 

Запад договорился с Российской Федерацией об освобождении 16 политических заключенных, включая трех американцев и одного владельца грин-карты, которые уже возвращаются домой. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в своем Twitter-аккаунте. 

Байден отметил, что соглашение стало дипломатическим подвигом. В целом договоренность предусматривала освобождение 16 человек из России, включая двух немцев и семерых граждан России, являвшихся политическими заключенными в своей собственной стране. Президент США также приветствовал усилия союзников, принимавших участие в сложных переговорах, чтобы добиться этого результата. Среди этих стран были: Германия; Польша; Словения; Норвегия; Турция.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z4Wxb4iB2Co
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