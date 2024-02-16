Байден обвинил Путина в смерти Навального

Президент США Джо Байден выступил с обращением, которое посвятил смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.

Байден прокомментировал смерть Навального. Фото из открытых источников

В преждевременной смерти оппозиционера глава Белого дома обвинил российского диктатора Путина.

"Российские власти расскажут свою историю. Но помните: Путин ответственен за смерть Навального", — заявил Джо Байден.

При этом американский президент сказал, что пока нет точной информации, была ли смерть Алексея Навального убийством.

По словам Джо Байдена, США и союзники будут рассматривать разные варианты реакции на смерть российского оппозиционера.

Президент США также повторил, что сейчас Конгрессу крайне важно принять решение о продлении помощи Украине, противостоящей агрессии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский предположил, что Навальный был убит Владимиром Путиным. Глава Украины добавил, необходимо всегда помнить, что "Россия всегда убивает". Мировые топ-политики полагают, что российский диктатор Владимир Путин мог приложить руку к смерти оппозиционера Алексея Навального. В частности, они предполагают, что глава Кремля хочет любой ценой сохранить свои позиции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что соотношение сил в районе города Авдеевка Донецкой области один к семи в пользу российских захватчиков. По словам представителя Третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, ситуация в городе критическая. Спикер сообщил, что украинским подразделениям в Авдеевке приходится работать в условиях, когда их обстреливают со всех сторон.