logo

BTC/USD

51803.15

ETH/USD

2779.15

LTC/USD

69.92

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден обвинил Путина в смерти Навального
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден обвинил Путина в смерти Навального

Президент США заявил, что за смерть Навального ответственен Путин

сегодня, 20:25
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Президент США Джо Байден выступил с обращением, которое посвятил смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.

Байден обвинил Путина в смерти Навального

Байден прокомментировал смерть Навального. Фото из открытых источников

В преждевременной смерти оппозиционера глава Белого дома обвинил российского диктатора Путина.

"Российские власти расскажут свою историю. Но помните: Путин ответственен за смерть Навального", — заявил Джо Байден.

При этом американский президент сказал, что пока нет точной информации, была ли смерть Алексея Навального убийством.

По словам Джо Байдена, США и союзники будут рассматривать разные варианты реакции на смерть российского оппозиционера.

Президент США также повторил, что сейчас Конгрессу крайне важно принять решение о продлении помощи Украине, противостоящей агрессии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский предположил, что Навальный был убит Владимиром Путиным. Глава Украины добавил, необходимо всегда помнить, что "Россия всегда убивает". Мировые топ-политики полагают, что российский диктатор Владимир Путин мог приложить руку к смерти оппозиционера Алексея Навального. В частности, они предполагают, что глава Кремля хочет любой ценой сохранить свои позиции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что соотношение сил в районе города Авдеевка Донецкой области один к семи в пользу российских захватчиков. По словам представителя Третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, ситуация в городе критическая. Спикер сообщил, что украинским подразделениям в Авдеевке приходится работать в условиях, когда их обстреливают со всех сторон.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cvqMXRooFCo
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости