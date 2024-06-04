Байден объяснил, что для него означает окончание войны в Украине

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Slava Kot
Президент США Джо Байден описал, как выглядит для него окончание войны в Украине и наступление мирного периода. По его словам, это возможно только тогда, когда Россия больше никогда не сможет оккупировать Украину. Байден считает, что такой сценарий возможен даже без вступления Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников
В интервью Time Джо Байден рассказал, каким должен быть мир в Украине и что делает США для достижения этого.
Байден подчеркнул, что в случае, если США и другие союзники Украины не остановят российского диктатора Владимира Путина, он направит свои войска в другие страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на отказ Китая ехать на Саммит мира по поводу войны в Украине в Швейцарию. Представитель Госдепа Мэтью Миллер указал, что Пекин мог бы сыграть полезную дипломатическую роль, однако Китай сегодня только увеличил экспорт товаров в РФ.
Также "Комментарии" писали о реакции США на российские диверсии в Европе. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о беспокойстве из-за такой тактики России.
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Ігор
сегодня, 16:06
Саме Молдова першою у черзі, але нею чомусь ніхто не переймається.