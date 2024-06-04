Байден объяснил, что для него означает окончание войны в Украине

Президент США Джо Байден описал, как выглядит для него окончание войны в Украине и наступление мирного периода. По его словам, это возможно только тогда, когда Россия больше никогда не сможет оккупировать Украину. Байден считает, что такой сценарий возможен даже без вступления Украины в НАТО.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

В интервью Time Джо Байден рассказал, каким должен быть мир в Украине и что делает США для достижения этого.

"Мир похож на то, чтобы Россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупировала Украину. Вот как выглядит мир. И это не значит, они будут частью НАТО. Это значит, что мы имеем с ними отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем", – сказал Байден.

Байден подчеркнул, что в случае, если США и другие союзники Украины не остановят российского диктатора Владимира Путина, он направит свои войска в другие страны.

"Дело в том, что если мы когда-нибудь позволим Украине погибнуть, запомните мои слова: вы увидите, как Польша упадет, и вы увидите все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан до Беларуси, все это, они собираются захватить", – сказал Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на отказ Китая ехать на Саммит мира по поводу войны в Украине в Швейцарию. Представитель Госдепа Мэтью Миллер указал, что Пекин мог бы сыграть полезную дипломатическую роль, однако Китай сегодня только увеличил экспорт товаров в РФ.

Также "Комментарии" писали о реакции США на российские диверсии в Европе. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о беспокойстве из-за такой тактики России.