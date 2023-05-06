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Байден объяснил, почему несмотря на свой возраст, его должны переизбрать американцы

Джо Байден считает, что американцы оценят его мудрость и переизберут на посту президента

сегодня, 12:07
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", действующий президент США Джо Байден в интервью телеканалу "MSNBC" заявил, что его почтенный возраст – это не недостаток, а, наоборот, преимущество в президентской гонке-2024, потому как мудрость – очень высоко ценится.

Байден объяснил, почему несмотря на свой возраст, его должны переизбрать американцы

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Телеведущая обратила внимание, что среди руководителей 500 крупнейших американских компаний в списке Fortune ни один не имеет такого почтенного возраста, как президент США, и спросила, почему Байден, которому в 2024 году будет 82, "является именно тем, кого американцы должны выбрать на наиболее ответственную должность в мире".                                                                                                                                         


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"Потому что я стал чертовски мудрым и знаю больше, чем значительная часть людей. Я более опытный, чем кто-либо, кто баллотировался на эту должность, и считаю, что доказал: я и честный, и действенный", – заявил глава Белого дома.

Джо Байден позже добавил, что "нельзя допустить победы того же человека, который был президентом четыре года назад", имея в виду ныне главного кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

На вопрос, чем он отличается от своего предшественника на посту президента США, Байден ответил коротко: "Всем".

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Также издание "Комментарии" сообщало – мир находится в переломном моменте: президент США Джо Байден сделал заявление о войне в Украине, отметив, что украинские военные сегодня выполняют колоссальную работу.




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Источник: https://www.msnbc.com/11th-hour/watch/one-on-one-with-president-biden-173077061570
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