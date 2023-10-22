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Байден объявил о формировании нового мирового порядка

Президент США считает, что нынешний мировой порядок пришел в упадок, а мир нуждается в новом.

сегодня, 10:45
Автор:
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Slava Kot
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Президент США Джо Байден заявил, что миру нужен новый мировой порядок и следующие несколько лет станут ключевыми в его формировании. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на брифинг Белого дома.

Байден объявил о формировании нового мирового порядка

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Выступая на приеме предвыборной кампании, Джо Байден рассказал, как война в Украине повлияла на смену настроений в мире. Президент США привел в пример напряженную ситуацию между Японией и Южной Кореей, которая сложилась во время Второй мировой войны.


"Они не разговаривали между собой. Я пошел к ним обоим. Они согласились. И угадайте, что они делают? Они обе поддерживают борьбу в Украине против российского гнета", — сказал Джо Байден.

Президент США считает, что большинство стран находилось более 50 лет в хорошо работавшем послевоенном мире, однако теперь этот мировой порядок исчерпан. Однако, по словам Байдена, сейчас уникальная возможность объединиться, а сам мир находится в переломной точке истории.

"Те решения, которые мы примем в следующие четыре-пять лет, будут определять, как будут выглядеть следующие четыре-пять десятилетий", — заявил Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, кроме войны в Украине и конфликта в Израиле, прогнозирует еще противостояние в разных регионах мира. В частности, они касаются Кавказа, Дальнего Востока, Африки и Тихоокеанского региона.

Также "Комментарии" писали о США, раскритиковавших Китай. В США считают, что КНР предоставила Путину международную площадку для российской пропаганды о войне в Украине.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/10/20/remarks-by-president-biden-at-a-campaign-reception-3/
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