Байден объявил о формировании нового мирового порядка

Президент США Джо Байден заявил, что миру нужен новый мировой порядок и следующие несколько лет станут ключевыми в его формировании. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на брифинг Белого дома.

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Выступая на приеме предвыборной кампании, Джо Байден рассказал, как война в Украине повлияла на смену настроений в мире. Президент США привел в пример напряженную ситуацию между Японией и Южной Кореей, которая сложилась во время Второй мировой войны.

"Они не разговаривали между собой. Я пошел к ним обоим. Они согласились. И угадайте, что они делают? Они обе поддерживают борьбу в Украине против российского гнета", — сказал Джо Байден.

Президент США считает, что большинство стран находилось более 50 лет в хорошо работавшем послевоенном мире, однако теперь этот мировой порядок исчерпан. Однако, по словам Байдена, сейчас уникальная возможность объединиться, а сам мир находится в переломной точке истории.

"Те решения, которые мы примем в следующие четыре-пять лет, будут определять, как будут выглядеть следующие четыре-пять десятилетий", — заявил Байден.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, кроме войны в Украине и конфликта в Израиле, прогнозирует еще противостояние в разных регионах мира. В частности, они касаются Кавказа, Дальнего Востока, Африки и Тихоокеанского региона.

Также "Комментарии" писали о США, раскритиковавших Китай. В США считают, что КНР предоставила Путину международную площадку для российской пропаганды о войне в Украине.



