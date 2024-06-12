Байден одобрил отправку в Украину долгожданного вооружения: NYT раскрыло детали

Президент США Джо Байден принял решение после ряда встреч и дебатов об отправке в Украину уже второго американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Times", со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников американской администрации и военных

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Решение господина Байдена было принято на прошлой неделе после ряда встреч на высоком уровне и внутренних дебатов о том, как удовлетворить насущные потребности Украины в усилении противовоздушной обороны, не ставя под угрозу боеготовность США", – говорится в материале.

Издание со ссылкой на официальные лица отмечает, что вторая система Patriot прибудет из Польши, где она защищала ротацию американских войск, которые будут возвращаться в Соединенные Штаты.

По словам американских официальных лиц, система может быть развернута на линии фронта в Украине в течение следующих нескольких дней, в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.

"Представители администрации надеются, что развертывание еще одной американской системы Patriot подтолкнет союзников сделать то же самое", — отмечает издание.

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