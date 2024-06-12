logo

BTC/USD

67404.84

ETH/USD

3524.93

LTC/USD

77.50

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден одобрил отправку в Украину долгожданного вооружения: NYT раскрыло детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден одобрил отправку в Украину долгожданного вооружения: NYT раскрыло детали

Украина получит вторую систему Patriot

сегодня, 09:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент США Джо Байден принял решение после ряда встреч и дебатов об отправке в Украину уже второго американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The New York Times", со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников американской администрации и военных

Байден одобрил отправку в Украину долгожданного вооружения: NYT раскрыло детали

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Решение господина Байдена было принято на прошлой неделе после ряда встреч на высоком уровне и внутренних дебатов о том, как удовлетворить насущные потребности Украины в усилении противовоздушной обороны, не ставя под угрозу боеготовность США", – говорится в материале.

Издание со ссылкой на официальные лица отмечает, что вторая система Patriot прибудет из Польши, где она защищала ротацию американских войск, которые будут возвращаться в Соединенные Штаты.

По словам американских официальных лиц, система может быть развернута на линии фронта в Украине в течение следующих нескольких дней, в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.                                                                                      

"Представители администрации надеются, что развертывание еще одной американской системы Patriot подтолкнет союзников сделать то же самое", — отмечает издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме раскрыли подробности откровенного разговора Байдена и Зеленского.

Также издание "Комментарии" сообщало – в НАТО не все за скоординированный подход к поддержке Украины: кто против.

Ранее "Комментарии" информировали – Олаф Шольц дал новое обещание Украине: о чем идет речь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости