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Главная Новости Мир США Байден опустил руки. СМИ обвинили его в отказе продвигать поддержку Украины
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Байден опустил руки. СМИ обвинили его в отказе продвигать поддержку Украины

Американский президент Джо Байден отказался от того, чтобы и дальше работать над двухпартийной поддержкой выделения помощи Украине, сообщает The Wall Street Journal. При этом Майк Джонсон ищет пути, чтобы ее выделили

сегодня, 13:29
Автор:
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Ткачик Олеся
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На этой неделе Конгресс Соединенных Штатов возвращается с пасхальных каникул, а на первом плане стоит важный вопрос помощи Украине. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон активно поддерживает идею оказания помощи Украине и Израилю, несмотря на большое сопротивление в Республиканской партии.

Байден опустил руки. СМИ обвинили его в отказе продвигать поддержку Украины

Джо Байден

В то же время Украина продолжает удерживать линию обороны против России, хотя сталкивается с нехваткой боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Однако без поддержки американским оружием Украине придется принимать болезненное решение относительно того, какую территорию отдать врагу, сообщает The Wall Street Journal.

По сообщению издания, Дональд Трамп использует недовольство в Республиканской партии политикой президента Джо Байдена по отношению к Украине и предлагает переговоры о прекращении войны. Трамп ожидает увеличения своего влияния, если Украина улучшит свою позицию до следующего года. Однако такой подход не находит поддержки примерно половины участников Республиканской партии. Майк Джонсон понимает значение этой ситуации и работает над созданием пакета мер, который может быть принят. Среди предложений есть идея преобразования части помощи в кредиты, предложенные Трампом. Также рассматривается возможность финансирования части помощи за счет арестованных активов российского центробанка, если это будет согласовано с Европой.

Дополнительно Джонсон предлагает упразднить запрет президента Байдена на экспорт сжиженного природного газа. Это будет не только способствовать американской экономике, но и ослабит позицию российского диктатора Владимира Путина. Однако это может стоить десятков голосов демократов. Для принятия таких решений может потребоваться одобрение двух третей голосов, поскольку члены его собственной партии могут заблокировать прохождение законопроекта в Комитете по регламенту.

На самом деле Джонсон не является главным командующим, а Байден отказался от своих обязательств по обеспечению двухпартийной поддержки американской помощи Украине. Следует помнить, что избиратели возлагают на президентов ответственность за возникающие во время их руководства проблемы, говорится в материале издания.

По словам журналистов, Джонсон может помочь с поддержкой в Палате представителей принятию законопроекта, утвержденного Сенатом. Республиканцы могут представить этот голос как шаг вперед по укреплению обороны США, начиная от боеприпасов калибра 155 мм и заканчивая ракетами для системы "Патриот".

"Было обидно наблюдать, как быстро некоторые правые высмеяли консервативного Джонсона, назвав его болотным предателем Украины. Легче кричать с дешевых мест, чем управлять тем, что Джонсон обязан делать"
, – сказано в материалы.

Журналисты добавляют, что детали законопроекта будут забыты через несколько недель.

"Что запомнят американские союзники и противники – то, что США во время драки бросают своих друзей и убегают от них",
– подчеркивают авторы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Конгресс действительно заинтересован в выделении помощи Украине.




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Источник: https://www.wsj.com/articles/mike-johnson-ukraine-israel-aid-bill-house-republicans-joe-biden-2b21c584?mod=hp_opin_pos_1
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Ігор

сегодня, 12:48

Застарілий як бандерівське лахміття марас Байден - здувся. А як багато було гучних гасел типу Слава Понад усе... Такий завжди результат, коли гучно. Треба віддати належне виборцям США: вони не тільки вміють добиватись від влади, вони ще й розуміють і покладають відповідальність на владу за все те, що сталось. В Україні за постійне погіршення винна не влада і не самі українці, а сусіди. Тому ми і оточені всюди таким відношенням як і Ізраїль.


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