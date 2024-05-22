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Байден ошибается: В США остро критикуют его решение по Украине

В США все больше раздается голосов в поддержку предоставить разрешение Украине использовать американское оружие для поражения военных целей на территории РФ. В частности, поддержал такую идею и спикер Палаты представителей Майк Джонсон

сегодня, 19:33
Автор:
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Ткачик Олеся
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Соединенные Штаты должны позволить Киеву вести войну с Россией так, как он считает целесообразным, заявил в комментарии "Голосу Америки" спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Байден ошибается: В США остро критикуют его решение по Украине

Майк Джонсон

"Думаю, мы должны позволить Украине вести войну так, как она считает нужным",
– подчеркнул Джонсон.

Кроме того, спикер Палаты представителей заявил, что украинцы должны иметь способность наносить ответные удары.

"Думаю, то, что мы пытаемся заниматься микроменеджментом этих усилий, не правильно для нас",
– подчеркнул Майк Джонсон.

Кроме того, считает, что США должны позволить Украине поражать военные цели на территории РФ и республиканский сенатор Джим Риш.

"Украине следует разрешить защищаться, точка",
– подчеркни сенатор.

По его словам, если для этого необходимо ударить по российскому бомбардировщику, запускающему ракеты по гражданской инфраструктуре в Украине из воздушного пространства России, то Силы обороны должны иметь возможность таких действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Соединенные Штаты не позволяют использовать свое оружие для нанесения ударов по территории России, даже если речь идет о военных целях. В частности, как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, Украина должна использовать американское оружие исключительно на своих территориях. После безумной критики такого решения в администрации Байдена подтвердили, что мнение американских властей по этому вопросу остается неизменным, а именно: Силы обороны не могут использовать оружие от США, чтобы бить по территории РФ.

При этом западные СМИ отмечали, что если бы не этот запрет, то Украина точно не допустила бы прорыва россиян в Харьковской области, уничтожив собиравшихся на границе военных.




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Источник: https://x.com/intent/follow?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1793291787064209574%7Ctwgr%5E06a1f2bf07c61d43e046efd158fc845bd0aa2227%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2024%2F05%2F22%2F7186539%2F&scre
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