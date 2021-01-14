Байден отреагировал на голосование за импичмент Трампу

Избранный президент США Джо Байден считает, что в верхней палате Конгресса США не должны откладывать рассмотрение вопроса об импичменте 45-му президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN.

Джо Байден. Фото: pravda.com.ua

"Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами этой страны", — сказал он.

По его словам, США остается во власти смертельного вируса и нестабильной экономики.

Кроме того, Джо Байден выразил надежду на то, что процедура импичмента, запущенная в отношении республиканца Дональда Трампа, не повлияет на сроки утверждения в Конгрессе США глав ведомств в новой администрации. Речь идет об утверждении на ключевые посты. Демократ подчеркнул, что речь идет об утверждении в Сенате выдвинутых им кандидатов на "ключевые посты, в том числе министра внутренней безопасности, госсекретаря, министра обороны, министра финансов, директора Национальной разведки.

Напомним, Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей голосами приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа. Для импичмента главы государства необходимо было простое большинство из общего числа в 433 представителей с правом голоса, и они у демократов нашлись.

Количество голосов, зачисленных за импичмент, досрочно превысил 218 голосов, достаточных для принятия решения. Для принятия решения хватило бы голосов конгрессменов-демократов, однако импичмент поддержали также не менее 10 однопартийцев Трампа, представителей Республиканской партии. Палата обсуждала одну статью об импичменте, которая официально обвинила Трампа в подстрекательстве к восстанию.

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