Байден отреагировал на новое покушение на Трампа

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Slava Kot
Президент США Джо Байден отреагировал на инцидент со стрельбой вблизи поля для гольфа, на котором находился лидер Республиканской партии Дональд Трамп. Байден осудил новое покушение на Трампа, заявив, что в США не должно быть места для насилия.
Реакция Байдена на покушение на Трампа. Фото из открытых источников
На сайте Белого дома появилось официальное заявление с комментарием Джо Байдена о покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа. Байден рассказал, что был проинформирован об инциденте, а правоохранительные органы расследуют возможную попытку убийства Трампа.
Президент США рассказал, что "испытал облегчение" из-за того, что Трамп не получил повреждений при новой попытке покушения на него и осудил действия нападающего.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", 15 сентября около 14:00 у поля для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич в штате Флорида произошла стрельба. Огонь открыли работники службы безопасности по мужчине, скрывавшемуся в кустах с оружием. После инцидента его задержали.
Также "Комментарии" писали о том, что в США идентифицировали нападающего на Дональда Трампа, а СМИ указывают якобы на его связь с Украиной.
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