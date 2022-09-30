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Байден отреагировал на обвинения Путина в повреждении "Северных потоков"

На газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в начале недели произошли утечки газа

30 сентября 2022, 22:55
Автор:

Лиля Воробьева
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30 сентября президент Америки Джо Байден отреагировал на обвинения Путина, заявившего, что США причастны к повреждению российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По мнению Байдена, этот инцидент – сознательный акт диверсии. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время обращения к американцам.

Байден отреагировал на обвинения Путина в повреждении "Северных потоков"

Джо Байден (фото из открытых источников)

Стоит отметить, что это первое заявление США после взрывов на газопроводах.

"Мы работаем с нашими союзниками, чтобы точно установить, что именно произошло. Это был сознательный акт диверсии. И теперь Россия распространяет дезинформацию и ложь. По моему распоряжению, мы уже начали помогать нашим союзникам защищать критическую инфраструктуру", – сказал президент США.

Кроме того, он призвал не верить в заявления России и ее президента Путина. Пока ведь неизвестно, что произошло с российскими газопроводами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин обвинил США в взрывах на "Северных потоках". Глава Кремля Владимир Путин обвинил Америку в том, что они якобы организовали взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Такое заявление глава Кремля сделал во время своего выступления в Кремле. Путин сказал, что США оказывает давление на ЕС и требует от Европы новых санкций, чтобы забрать у РФ место на энергетическом рынке. По мнению Путина, а нглосаксам мало санкций, они перешли к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока". Фактически приступили к уничтожению европейской энергетической инфраструктуры. И большинство европейских политиков с этим безропотно соглашаются".




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