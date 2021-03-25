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Байден отреагировал на ракетные пуски Северной Кореи

Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности, демонстрируя непокорность президенту Джо Байдену и его администрации

25 марта 2021, 22:38
Автор:

Ольга Чародий

Соединенные Штаты Америки готовы ответить, если Северная Корея продолжит запускать баллистические ракеты и пойдет на эскалацию напряженности.

Байден отреагировал на ракетные пуски Северной Кореи

Джо Байден (фото из открытого источника)

Об этом на своей первой полноформатной пресс-конференции заявил глава Овального кабинета Джо Байден.

"Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами, и будут ответы, если они решат пойти на эскалацию. Мы ответим соответствующим образом", — сказал он.

Байден добавил, что он также "готов к некоторой форме дипломатии, но она должна быть обусловлена конечным результатом денуклеаризации".

Напомним, вооруженные силы КНДР организовали показательный запуск ракет малой дальности. Об этом сообщают американские СМИ  со ссылкой на источник в Минобороны США. 

Обозреватели связывают запуск ракет с попытками администрации президента США выйти на путь переговоров с руководством Северной Кореи. Цель переговоров -  снижение риска эскалации конфликта между странами, сообщает BBC.

Несмотря на приложенные усилия и дипломатические ходы попытки США организовать переговоры не встретили одобрения с корейской стороны.  Власти Кореи заявили, что отказываются от контактов с администрацией Байдена.

Северная Корея (КНДР) не реагировала на кулуарные дипломатические связи администрации президента Джо Байдена с середины февраля, в том числе на миссию Пхеньяна при ООН. 

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей считает, что отсутствие реакции КНДР на сигналы новой администрации в Вашингтоне – дополнительный наглядный показатель того, к какому клубу мироустройства относится Северная Корея.







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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/joe-biden-news-conference-03-25-21/index.html
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