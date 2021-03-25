Байден отреагировал на ракетные пуски Северной Кореи

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Ольга Чародий
Соединенные Штаты Америки готовы ответить,
если Северная Корея продолжит запускать баллистические ракеты и пойдет на
эскалацию напряженности.
Джо Байден (фото из открытого источника)
Об этом на своей первой полноформатной
пресс-конференции заявил глава Овального кабинета Джо Байден.
Байден добавил, что он также "готов к некоторой форме дипломатии, но она должна быть обусловлена конечным результатом денуклеаризации".
Напомним, вооруженные силы КНДР организовали показательный запуск ракет малой дальности. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источник в Минобороны США.
Обозреватели связывают запуск ракет с попытками администрации президента США выйти на путь переговоров с руководством Северной Кореи. Цель переговоров - снижение риска эскалации конфликта между странами, сообщает BBC.
Несмотря на приложенные усилия и дипломатические ходы попытки США организовать переговоры не встретили одобрения с корейской стороны. Власти Кореи заявили, что отказываются от контактов с администрацией Байдена.
Северная Корея (КНДР) не реагировала на кулуарные дипломатические связи администрации президента Джо Байдена с середины февраля, в том числе на миссию Пхеньяна при ООН.
Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей считает, что отсутствие реакции КНДР на сигналы новой администрации в Вашингтоне – дополнительный наглядный показатель того, к какому клубу мироустройства относится Северная Корея.
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