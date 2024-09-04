logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден отреагировал на ракетный удар по Полтаве
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден отреагировал на ракетный удар по Полтаве

Глава Белого дома не сомневается, что украинский народ победит в войне

сегодня, 07:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Джо Байден обнародовал заявление относительно российской ракетной атаки на Полтаву, в которой погиб 51 человек и 271 был ранен. Как передает портал "Комментарии", сообщение появилось на сайте Белого дома.

Байден отреагировал на ракетный удар по Полтаве

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден отметил, что из-за российских ракет, которые попали в военный учебный центр и больницу в Украине, погибли более 50 человек и десятки получили ранения.

"Я самым решительным образом осуждаю эту ужасную атаку. Это нападение является трагическим напоминанием о постоянных и возмутительных попытках Путина сломать волю свободного народа. Но уже два с половиной года народ Украины стоит непоколебимо. И Соединенные Штаты будут продолжать стоять вместе с ним — в том числе предоставляя системы противовоздушной обороны и возможности, необходимые для защиты своей страны", – говорится в заявлении главы Белого дома. 

При этом Джо Байден призвал всех воздержаться от ложных мнений, что Россия способна победить в этой войне. Он с уверенностью подчеркнул, что победителем выйдет народ Украины. Именно поэтому Соединенные Штаты продолжают стоять с ним.

Читайте также на портале "Комментарии" — The Economist пишет о решающем разговоре Зеленского с Байденом: о чем речь.

Также издание "Комментарии" сообщало – после российского ракетного удара по Полтаве Соединенные Штаты не изменили свою политику относительно предоставления Украине возможностей и разрешения на удары вглубь территории РФ. В результате упомянутого удара РФ по Полтаве погибли 50 человек и более 200 пострадали. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Минобороны США генерала Патрика Райдера, которое цитирует Укринформ.

Ранее "Комментарии" писали – о чем свидетельствует российский удар по Полтаве: какие выводы следует сделать из трагедии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости