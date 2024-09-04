Байден отреагировал на ракетный удар по Полтаве

Президент США Джо Байден обнародовал заявление относительно российской ракетной атаки на Полтаву, в которой погиб 51 человек и 271 был ранен. Как передает портал "Комментарии", сообщение появилось на сайте Белого дома.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден отметил, что из-за российских ракет, которые попали в военный учебный центр и больницу в Украине, погибли более 50 человек и десятки получили ранения.

"Я самым решительным образом осуждаю эту ужасную атаку. Это нападение является трагическим напоминанием о постоянных и возмутительных попытках Путина сломать волю свободного народа. Но уже два с половиной года народ Украины стоит непоколебимо. И Соединенные Штаты будут продолжать стоять вместе с ним — в том числе предоставляя системы противовоздушной обороны и возможности, необходимые для защиты своей страны", – говорится в заявлении главы Белого дома.

При этом Джо Байден призвал всех воздержаться от ложных мнений, что Россия способна победить в этой войне. Он с уверенностью подчеркнул, что победителем выйдет народ Украины. Именно поэтому Соединенные Штаты продолжают стоять с ним.

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Также издание "Комментарии" сообщало – после российского ракетного удара по Полтаве Соединенные Штаты не изменили свою политику относительно предоставления Украине возможностей и разрешения на удары вглубь территории РФ. В результате упомянутого удара РФ по Полтаве погибли 50 человек и более 200 пострадали. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Минобороны США генерала Патрика Райдера, которое цитирует Укринформ.

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