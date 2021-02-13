Бывшего президента США Дональда Трампа оправдали в ходе второго процесса про импичмент

Сенат США оправдал 45-го президента США Дональда Трампа во втором историческом процессе по импичменту. Об этом сообщает CNN.



Дональд Трамп. Фото: AP/Brynn Anderson

За признание Дональда Трампа виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия проголосовали 57 сенаторов, среди которых 50 – представители Демократической партии и 7 – республиканцы. Против признания Трампа виновным проголосовали 43 сенатора от Республиканской партии. В то же время, для признания вины бывшего президента США требовались 67 голосов.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер разорвал решение Сената оправдать бывшего президента Трампа, назвав голосование "неамериканским и оскорбительным для патриотов, которые отдали свои жизни за нашу республику на протяжении веков".

Через несколько минут после того, как Сенат принял решение, Дональд Трамп опубликовал заявление. Он отметил, что его сторонников пытались очернить и опорочить правоохранительные органы. Трамп заявил, что всегда будет оставаться сторонником верховенства закона.

Трамп также поблагодарил свою команду юристов, а также всех сенаторов и членов Конгресса Соединенных Штатов, "которые гордо стояли за Конституцию, которую мы все уважаем, и за священные правовые принципы, лежащие в основе нашей страны".

Ранее "Комментарии" писали, что бывшего президента Дональда Трампа могут лишить одной из президентских привилегий. Всем бывшим президентам Америки предоставляется доступ к секретной информации. Каждый из них может просматривать и следить за еженедельными отчетами разведки. Однако 45-го президента США Дональда Трампа планируют лишить такой возможности. В данный момент этот вопрос рассматривается советниками по национальной безопасности.

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