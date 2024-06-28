logo

BTC/USD

61466.55

ETH/USD

3436.63

LTC/USD

73.82

USD/UAH

40.82

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден отреагировал на слухи о том, что демократы задумались о его замене после дебатов с Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден отреагировал на слухи о том, что демократы задумались о его замене после дебатов с Трампом

Джо Байден заявил, что не беспокоится из-за своего выступления на дебатах

сегодня, 11:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент США Джо Байден отверг опасения относительно недовольства некоторых демократов его выступлением во время дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом в четверг. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Hill", со ссылкой на заявление Джо Байдена.

Байден отреагировал на слухи о том, что демократы задумались о его замене после дебатов с Трампом

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о призывах некоторых демократов выбыть из президентской гонки или о том, есть ли у него какие-то опасения относительно своего выступления, Джо Байден сказал, что не беспокоится из-за этого.

"Я думаю, мы хорошо справились", – отметил действующий президент США.

При этом глава Белого дома также пожаловался на плохое самочувствие во время дебатов, отметив, что у него болит горло.

Кроме того, по словам лидера американцев, "трудно вести дебаты с лжецом".

Байден также вспомнил, что издание "New York Times" отметило, что его оппонент во время дебатов солгал 26 раз.

Голос президента часто был хриплым, что Белый дом позже объяснил простудой. Как отмечает издание, также порой он терял ход мыслей или не мог четко сформулировать свою мысль.

Отметим, после дебатов между президентом от Демократической партии Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом в кругу демократов США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах. Об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Авторы материала отмечают, дело в неубедительном выступлении Байдена во время дебатов, в частности, его регулярных оговорках, слабом голосе, неспособности выразительно представить позицию его партии по ключевым вопросам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Байден назвал две страны, которые после Украины попытается захватить Путин.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thehill.com/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 10:48

Ось так компанія старого маразматика Байдена і ще гіршого пекельного Клоуна втягнули Україну у страшне вторгнення. У другого взагалі це з народження, а потім ще й порошок подіяв. Так у США хоч прозрівають, а в Україні терпіли так і не прозрівають.


Новости

Все новости