Байден отреагировал на слухи о том, что демократы задумались о его замене после дебатов с Трампом

Президент США Джо Байден отверг опасения относительно недовольства некоторых демократов его выступлением во время дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом в четверг. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Hill", со ссылкой на заявление Джо Байдена.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о призывах некоторых демократов выбыть из президентской гонки или о том, есть ли у него какие-то опасения относительно своего выступления, Джо Байден сказал, что не беспокоится из-за этого.

"Я думаю, мы хорошо справились", – отметил действующий президент США.

При этом глава Белого дома также пожаловался на плохое самочувствие во время дебатов, отметив, что у него болит горло.

Кроме того, по словам лидера американцев, "трудно вести дебаты с лжецом".

Байден также вспомнил, что издание "New York Times" отметило, что его оппонент во время дебатов солгал 26 раз.

Голос президента часто был хриплым, что Белый дом позже объяснил простудой. Как отмечает издание, также порой он терял ход мыслей или не мог четко сформулировать свою мысль.

Отметим, после дебатов между президентом от Демократической партии Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом в кругу демократов США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах. Об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Авторы материала отмечают, дело в неубедительном выступлении Байдена во время дебатов, в частности, его регулярных оговорках, слабом голосе, неспособности выразительно представить позицию его партии по ключевым вопросам.

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