Новый поворот: демократы заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на выборах

После дебатов между президентом от Демократической партии Джо Байденом и кандидатом-республиканцем Дональдом Трампом в кругу демократов США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на президентских выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, дело в неубедительном выступлении Байдена во время дебатов, в частности, его регулярных оговорках, слабом голосе, неспособности выразительно представить позицию его партии по ключевым вопросам.

"Партии существуют для того, чтобы побеждать. Человек, который был на сцене с Трампом, не может победить. Страх перед Трампом подавлял критику Байдена. Теперь этот же страх будет подпитывать призывы к его снятию как кандидата", — цитирует NYT высокопоставленного представителя штаба Байдена.

"Ребята, демократам следует выдвинуть кого-нибудь другого — пока не поздно", — написал в X Эндрю Янг, участвовавший в праймериз Демократической партии в 2020 году.

Возможность смены Байдена на другого кандидата от Демократической партии также активно обсуждалась представителями демократов в вечерних эфирах ведущих американских телеканалов.

При этом отмечается, что замена кандидата на президентских выборах на столь позднем этапе может быть едва ли выполнимой технически задачей. Ведь все 50 штатов уже провели праймериз, и именно Джо Байден получил от них подавляющее большинство делегатов.

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