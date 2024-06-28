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Байден назвал две страны, которые после Украины попытается захватить Путин

Джо Байден уверен, что после Украины Путин пойдет на Польшу и Беларусь

сегодня, 07:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден в ходе дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампом заявил, что наивно полагать, что российский диктатор Владимир Путин остановится на Украине. Этого не произойдет. По словам Байдена, следующими будут Польша и Беларусь. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал по итогам дебатов с Дональдом Трампом, сообщает "Sky News".

Байден назвал две страны, которые после Украины попытается захватить Путин

Джо Байден. Фото: из открытых источников

На вопрос журналистов, что он думает о комментариях Трампа по теме войны РФ против Украины, Байден ответил: "Я никогда в жизни не слышал столько глупостей".

Дональд Трамп, в частности, сказал, что "если бы у нас был настоящий президент, президент, который знал, что его уважает Путин, он бы никогда, никогда бы не вторгся в Украину".

Он также в очередной раз заявил, что прекратит войну в случае переизбрания, и снова не предоставил никакой конкретной информации о том, как он собирается это сделать.

Джо Байден предупредил, что, если Путин выиграет войну против Украины, есть риск, что он пойдет на другие страны, такие как Польша и Беларусь.

Отметим, в ходе дебатов Джо Байден заявил, что победа кандидата в президенты Дональда Трампа приведет к Третьей мировой войне. Президент США прямо заявил, что, если Путин попытается взять Киев, тут же может начаться Третья мировая война.

"Просто позвольте Путину взять Киев", — продолжил Байден, ссылаясь на статью 5 устава НАТО, которая обязывает государства-члены защищать друг друга в случае нападения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в штабе кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на запрос "Голоса Америки" рассказали, что приоритетом его потенциального второго срока будет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной, но европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности.




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