Байден ответил, есть ли у США цель, чтобы Украины победила РФ в войне

Вашингтон хотел бы видеть, что Украина выиграет войну. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме сделал президент США Джо Байден. Глава Белого дома назвал цель США в спровоцированной Российской Федерацией жестокой захватнической войне против Украины четкой и необратимой.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Мы хотим видеть, что Украина выиграет войну", — подчеркнул Байден.

В частности, по его убеждению, эта победа означает, что Украина — это суверенное и независимое государство, которое способно защищать себя сегодня и сдерживать дальнейшую агрессию.

Отметим, Байден объявил о выделении Украине помощи на 200 миллионов долларов. Также он призвал Конгресс США выступить на стороне Украины и проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе на рождественские и новогодние праздники.

Читайте также на портале "Комментарии" — США пока что не могут выделить Украине большой пакет военной помощи, потому что якобы не четкой ясности в вопросе стратегии. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, он назвал встречу с президентом "хорошей" и подчеркнул, что народ Америки на одной стороне с Украиной в войне, которую развязал глава Кремля Владимир Путин. По словам Джонсона, Белый дом якобы не предоставил информацию о стратегии, которая поможет Украине победить РФ в войне.

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