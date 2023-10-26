logo

BTC/USD

33645.59

ETH/USD

1770.43

LTC/USD

66.37

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден ответил прямо, действительно ли он сдерживает Нетаньяху от наземной операции в Газе
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден ответил прямо, действительно ли он сдерживает Нетаньяху от наземной операции в Газе

Президент США Байден отрицает, что сдерживает Нетаньяху от наземной операции в Газе

26 октября 2023, 09:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент США Джо Байден опроверг слухи о том, что это именно он уговорил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от проведения наземной операции в Секторе Газа в ближайшей перспективе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Байден ответил прямо, действительно ли он сдерживает Нетаньяху от наземной операции в Газе

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден отметил, единственное, с чем он обратился к Нетаньяху, так это с просьбой – сначала сделать все возможное для того, чтобы были освобождены заложники, которых удерживают боевики ХАМАС и только потом приступать к реализации наземной операции в Секторе Газа. О том, чтобы вообще отказаться от проведения операции в Секторе Газа во время разговора речь не шла, уверят президент США.


Лидер американцев также отметил, что он не считает достоверными цифры, относительно погибшего гражданского населения, которое предоставило подконтрольное ХАМАСу Министерство здравоохранения Газы, однако подчеркнул, что Израилю необходимо просчитать все пути, как уничтожить лидеров ХАМАСа.

Ранее "Комментарии" сообщали — Нетаньяху готов отсрочить наземную операцию в Секторе Газа: СМИ узнали причину.

Читайте также на портале "Комментарии" — обострение на Ближнем Востоке, вызванное атакой ХАМАС на Израиль в субботу, 7 октября, и жесткими ответными действиями израильской армии (ЦАХАЛ) против сектора Газа, всё больше затягивает в воронку эскалации другие страны. В Сирии атакуются американские базы. Сами США, хоть на официальном уровне этот отрицается, якобы повлияли на то, что ЦАХАЛ отложил наземную операцию в Газе. Американские и европейские лидеры и дипломаты совершают поездки на Ближний Восток, стараясь не дать локальному конфликту перерости в региональный, а то и глобальный. Вслед за лидерами США, Германии, Италии, в Израиль прибыл французский президент Макрон. Какие просматриваются наиболее вероятные сценарии дальнейшего развития событий? Как это отражается и еще может отразиться на восприятии миром российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/israel-hamas-war-gaza-palestine-10-25-23/h_53ebb78d0b0bd52a4dbe657a7c8c0c11
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!