Байден ответил прямо, действительно ли он сдерживает Нетаньяху от наземной операции в Газе

Президент США Джо Байден опроверг слухи о том, что это именно он уговорил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от проведения наземной операции в Секторе Газа в ближайшей перспективе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден отметил, единственное, с чем он обратился к Нетаньяху, так это с просьбой – сначала сделать все возможное для того, чтобы были освобождены заложники, которых удерживают боевики ХАМАС и только потом приступать к реализации наземной операции в Секторе Газа. О том, чтобы вообще отказаться от проведения операции в Секторе Газа во время разговора речь не шла, уверят президент США.

Лидер американцев также отметил, что он не считает достоверными цифры, относительно погибшего гражданского населения, которое предоставило подконтрольное ХАМАСу Министерство здравоохранения Газы, однако подчеркнул, что Израилю необходимо просчитать все пути, как уничтожить лидеров ХАМАСа.

Ранее "Комментарии" сообщали — Нетаньяху готов отсрочить наземную операцию в Секторе Газа: СМИ узнали причину.

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