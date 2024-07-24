Байден переиграл Путина: диктатор получил ощутимый удар, который сыграет против него

Добровольное отречение от власти Джо Байдена – один из болезненных ударов по 71-летнему диктатору Путину, считает политолог Вадим Денисенко.

Байден и Путин

"Во-первых, это прецедент. Брежнев так не ушел, Черненко и Андропов тоже. В конце концов, до сих пор в мире лидеры такого уровня почти никогда не уходили (Ельцин Путиным не считается, потому что Ельцин для Путина – зло). Россияне хотят видеть преемника, потому что реально больше всего в политическом плане боятся смерти Путина и отсутствия преемника. Байден вроде бы говорит Путину: "где преемник?". А Путин говорит им: преемника не будет", – говорит политолог.

При этом, по его мнению, российская пропаганда готовилась к такому сценарию и решили контратаковать Байдена заявлениями о том, что его нужно привлекать к ответственности за войну в Украине и санкционную против РФ.

"Путин мыслит свою жизнь не только и столько величием России, сколько желанием что-то доказать США. И Байден здесь обыграл Путина. И это понимает большая часть окружения Путина. Я ни в коем случае не хочу делать линейные выводы в этом аспекте. Просто должны понимать: эта история будет иметь продолжение в тот момент, когда Путин пошатнется. Биологические часы все равно сработают. Символические вещи, а добровольный уход Байдена — символический, работают иногда эффективнее репрессивных или военных операций", — заявил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Джо Байден решил отказаться от борьбы за пост президента и поддержал кандидатуру Камалы Гаррис. При этом после такого шага у президента США теперь развязаны руки , и он может позволить себе принять радикальные решения в поддержку Украины.



