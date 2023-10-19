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Байден перестал опасаться "красных линий" Путина: что повлияло на позицию главы Белого дома

На протяжении многих месяцев американский лидер не решался отправлять Киеву дальнобойное оружие

сегодня, 17:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден кардинально пересмотрел свою позицию относительно отправки дальнобойных ракет Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "NYT".

Байден перестал опасаться "красных линий" Путина: что повлияло на позицию главы Белого дома

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В материале говорится, на протяжении большей части 18 месяцев полномасштабной войны американский президент был против того, чтобы поставить украинской армии дальнобойные ракеты, чтобы не пересечь одну из "красных линий" российского диктатора Владимира Путина. 


Журналисты отмечают, Джо Байдену приходилось всерьез рассматривать этот сценарий из-за ядерных угроз РФ. Однако, после того, как Украина получила британские ракеты Storm Shadow, схожие по характеристикам с ATACMS, в администрации президента США пришли к выводу, что эскалация конфликта больше не является серьезной проблемой.

По информации NYT, лидер американцев согласился передать Киеву ATACMS и сообщил Владимиру Зеленскому, когда у них состоялись переговоры в Вашингтоне в сентябре. При этом президенты согласились публично не объявлять об этом решении, чтобы застать российских оккупантов врасплох.

Читайте также на портале "Комментарии" — после долгих переговоров, Украина, наконец, получила американские ракеты ATACMS, которыми уже нанесла удары по местам базирования российской авиации во временно оккупированных Луганске и Бердянске. В Белом доме подтвердили, что передали нам ракеты, имеющие радиус действия 165 км (а не 300 км), зато имеющих большее количество кассетных зарядов (950, а не 300) по сравнению с более дальнобойной модификацией. Почему США решились на такой шаг лишь сейчас? Что изменится на фронте в связи с появлением у Украины ATACMS? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли риск, что США откажутся от поддержки Украины в войне – что может повлиять на сложную ситуацию.




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Источник: https://www.nytimes.com/2023/10/17/us/politics/biden-ukraine-atacms-weapons.html
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