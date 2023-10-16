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Байден поддержал уничтожение ХАМАС, но с одним условием

Байден против захвата Сектора Газа Израилем

сегодня, 07:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава Белого дома Джо Байден поддержал намерения израильского правительства по уничтожению террористического движения ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CBS News".

Байден поддержал уничтожение ХАМАС, но с одним условием

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Да, я считаю", — заявил президент США, отвечая на вопрос о том, нужно ли, по его мнению, уничтожить ХАМАС.


Но, уточнил Джо Байден, нужно, чтобы была палестинская власть, нужен путь для существования Палестинского государства.

В ответ на вопрос, будет ли Израиль сейчас идти по этому пути, Джо Байден ответил, что пока что время еще не пришло. При этом он уточнил, что израильское правительство должно понимать – значительная часть палестинцев не разделяет взгляды боевиков ХАМАС и "Хезболлы".

Байден также отметил, что захват Израилем сектора Газа стал бы "большой ошибкой". По его мнению, ХАМАС не представляет весь палестинский народ. Цель израильское армии наказать группу людей, которые своими варварскими действиями принесли много страданий и горя, но речь не идет о всем палестинском народе.

Читайте также на портале "Комментарии" – война на Ближнем Востоке продолжается. Хамасовцы вдруг признали "ошибкой" массовые убийства гражданских израильтян, а также заявили, что жители Сектора Газа не покинут его, хоть армия Израиля (ЦАХАЛ) давала им на это время. Анонсированная наземная операция после череды бомбардировок и ракетных ударов пока не началась. При этом, Иран дал понять, что в войну вступит подконтрольная ему ливанская "Хезболла", если массированные удары по Газе не прекратятся. Ну, а Саудовская Аравия, переговоры о которой касательно нормализации отношений с Ираном под модерацией США выходили уже на завершающую стадию, предсказуемо их приостановила. Что можно сказать о ситуации на Ближнем Востоке на данный момент? Какой сценарий дальнейшего развития событий выглядит наиболее реалистичным? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



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Источник: https://www.cbsnews.com/news/president-joe-biden-2023-60-minutes-transcript/
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