Байден поддержал уничтожение ХАМАС, но с одним условием

Глава Белого дома Джо Байден поддержал намерения израильского правительства по уничтожению террористического движения ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CBS News".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Да, я считаю", — заявил президент США, отвечая на вопрос о том, нужно ли, по его мнению, уничтожить ХАМАС.

Но, уточнил Джо Байден, нужно, чтобы была палестинская власть, нужен путь для существования Палестинского государства.

В ответ на вопрос, будет ли Израиль сейчас идти по этому пути, Джо Байден ответил, что пока что время еще не пришло. При этом он уточнил, что израильское правительство должно понимать – значительная часть палестинцев не разделяет взгляды боевиков ХАМАС и "Хезболлы".

Байден также отметил, что захват Израилем сектора Газа стал бы "большой ошибкой". По его мнению, ХАМАС не представляет весь палестинский народ. Цель израильское армии наказать группу людей, которые своими варварскими действиями принесли много страданий и горя, но речь не идет о всем палестинском народе.

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