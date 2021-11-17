Байден подписал инфраструктурный план

Президент США Джо Байден подписал инфраструктурный инвестиционный план на сумму 1,2 триллиона долларов. Это исторический пакет финансирования строительства и ремонта инфраструктурных объектов в стране в течение нескольких лет. Об этом сообщает BBC. В понедельник, 15 ноября, на лужайке перед Белым домом Байден провозгласил:

Байден (фото из открытых источников)

“Мое послание американскому народу таково: Америка снова продвигается вперед, и ваша жизнь изменится к лучшему”.



Инфраструктурный план не только будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест по всей стране, но и позволит улучшить инфраструктуру после пандемии коронавируса. Законопроектом предусматривается 550 миллиардов долларов федеральных инвестиций в инфраструктуру Америки в течение пяти лет. Это деньги на дороги, мосты, общественный транспорт, железнодорожное сообщение, аэропорты, порты и т.д.

Напомним, в Соединенных штатах отреагировали на эскалацию конфликта у границы с Беларусью. В администрации президента говорят, что ситуация проблематична. В НАТО и Евросоюзе называют нашествие мигрантов политическим давлением и искусственно созданным кризисом. Джо Байден говорит, что сообщал России и Беларуси о беспокойстве относительно ситуации ранее и их политические лидеры знают о позиции Штатов. Вице-президент США Камала Гаррис отметила, что общалась с президентом Франции по этому поводу. Страны Запада считают, что за нелегальной миграцией стоит Беларусь и эта ее деятельность вызывает беспокойство. В Совете безопасности ООН и НАТО также осуждают действия Беларуси по допуску нелегальных мигрантов к границе Евросоюза и оказанию таким образом политического давления. Страны Европы считают, что Беларусь совершает такую деятельность с целью дестабилизации соседей и отвлечения внимания международного сообщества от ситуации в стране, где нарушаются права человека.

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